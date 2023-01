Pronostic OM Rennes : analyse, cotes et prono du match de la Coupe de France

Après le 3/4 sur le Clasico dimanche, on vous donne nos pronostics OM - Rennes sur l'affiche de la Coupe de France. Avec pour jouer, votre 1er pari de 100€ remboursé chez Betclic, partenaire paris sportifs de la compétition.

Nos pronostics OM - Rennes

On arrête plus l'OM

Rennes moins bien à l'extérieur

Les blessés s'accumulent au Stade Rennais

Les compos probables pour OM - Rennes :

L'OM se qualfife au Vélodrome

Dauphin de Ligue 1 l'an passé, l'Olympique de Marseille se remet à rêver de titre. En effet, grâce à une excellente série en cours en championnat (6 victoires sur les 6 dernières journées), le club phocéen s'est replacé dans la course à la 1ère place en revenant à 5 points du Paris Saint-Germain et à 2 unités de Lens. Les partenaires de Valentin Rongier viennent de remporter leur 7 derniers matchs toutes compétitions confondues puisque dans cette Coupe de France, les Olympiens avaient logiquement pris le dessus sur Hyères (N2, 2-0) lors du tour précédent dans un match marqué par l'expulsion très rapide d'Eric Bailly. En Ligue 1, les Marseillais ont remporté leur 6e victoire consécutive le week-end dernier face à Lorient(3-1) avec un excellent Veretout au milieu de terrain.

Le Stade Rennais est l'une des raisons du regain d'espoir de l'OM dans la course au titre. En effet, la formation bretonne a infligé dimanche soir sa deuxième défaite de la saison au Paris Saint-Germain (1-0) sur une réalisation du capitaine Traoré. Cette victoire permet surtout à Rennes de rester en lice dans la course à la Ligue des Champions puisque le club est 5e de Ligue 1, à 5 points de l'OM. Depuis la reprise des compétitions, Rennes a perdu des points par rapport aux Marseillais. Le club a en effet connu deux contre-performances, à chaque fois en déplacement, avec des revers à Reims et Clermont. Au tour précédent de cette Coupe de France, les Bretons avaient obtenu difficilement leur ticket pour ces 16e de finale sur la pelouse de Bordeaux (1-2).

Lors du mercato hivernal, l'OM a réussi une jolie opération en recrutant l'Ukrainien Malinovskyi. L'ancien joueur de l'Atalanta Bergame vient désormais épauler les Sanchez, Guendouzi ou Payet devant, offrant une solution offensive de plus à Tudor. Ce dernier sera privé de Bailly (suspendu) et Harit (blessé longue durée) pour ce match, tandis que Clauss est incertain. En face, pour ce déplacement au Vélodrome, Génésio pourra compter sur le retour de Bourigeaud qui a purgé sa suspension, mais Omari reste suspendu, et Xeka, Terrier et Santamaria à l'infirmerie. De plus, l'ancien Parisien Kalimuendo, blessé à la cuisse le week-end dernier, manquera ce match.

OM : Ruben Blanco - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Kaboré, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Malinovskyi, Guendouzi - Sanchez.

Rennes : Alemdar - Wooh, Rodon, Theate - Assignon, Tait, Majer, Truffert (ou Meling) - Bourigeaut, Gouiri, Doué.

Battu à Nice la saison passée en quart de finale, l'OM a fait de cette Coupe de France un objectif majeur, d'autant plus après son élimination de toute Coupe d'Europe à l'automne dernier. Vainqueur à 10 reprises de la compétition, Marseille s'avance dans cette affiche des 16e sur une série de 7 victoires consécutives et avec beaucoup de sérénité. Battu sur ses deux derniers déplacements de L1 (face à Reims et Clermont) et privé de plusieurs joueurs, Rennes pourrait céder. En grande confiance, l'Olympique de Marseille devrait prendre le meilleur au Vélodrome.