Pronostic OM Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un OM – Brest avec des buts de chaque côté

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce OM Brest chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grâce à son excellent début de saison, l’Olympique de Marseille est parvenue à rester dans le coup pour le podium de Ligue 1. Avant son déplacement à Nantes, l’OM ne s’était imposé qu’à 3 reprises face à Lorient (15), Clermont (18) et Troyes (17) lors des 9 dernières journées. Ces résultats étaient insuffisants pour un club qui ambitionne de retrouver la Ligue des Champions. Lors de l’intersaison, le club marseillais s’était signalé en se montrant très actif sur le marché des transferts avec les arrivées de Saliba, Gerson, Guendouzi, Under, Luan Peres ou Lirola. La fougue marseillaise des premières rencontres avait laissé entrevoir une saison intéressante. Le week-end dernier, les Marseillais ont galéré pour se défaire du promu troyen (1-0). Dans un match bloqué, la qualité technique de Payet a fait la différence. En effet, le réunionnais a délivré une offrande à Lirola qui a inscrit un but décisif. Marseille s’est de nouveau contenté du minimum à Nantes (0-1) en milieu de semaine grâce à une réalisation de l’international brésilien Gerson. Ce succès et les contre-performances de ses adversaires permettent à l’OM d’occuper la 2place du classement. Désormais, le club phocéen peut totalement se focaliser sur la Ligue 1 puisque les Marseillais sont éliminés de l’Europa League depuis leur défaite sur la pelouse de Galatasaray (4-2).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Brest a connu une entame de saison très compliquée. Englué dans la zone de relégation, le club breton s’est réveillé lors de la réception de Monaco fin octobre (2-0) en décrochant un succès précieux. Ce déclic tant attendu a libéré les Brestois qui viennent de remporter 5 victoires consécutives. Victorieux de Lorient et Bordeaux en déplacement, le Stade avait signé une très belle performance face à des Lensois (4-0), alors 2de Ligue 1. Le réveil des Mounié (4 buts), Honorat, Faivre et l’éclosion du jeune Le Douaron sont pour beaucoup dans les bons résultats du club breton. L’ancien joueur du Stade Briochin a été décisif à Bordeaux le week-end dernier en inscrivant un doublé qui a renversé le match. En milieu de semaine, les Bretons n’ont pas été transcendants mais ont profité d’un penalty de Faivre pour dominer l’AS Saint Etienne (1-0). Pour cette affiche entre un OM qui a marqué 6 de ses 7 derniers matchs et un Brest qui a scoré toutes ses rencontres depuis le début de saison, on devrait voir un match ouvert avec des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Brest encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !