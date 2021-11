Pronostic Nîmes Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nîmes enchaine face à Quevilly Rouen

Relégué de Ligue 1 après avoir vécu un exercice difficile, Nîmes a vu plusieurs cadres quitter le navire pour rester dans l'élite sous de nouvelles couleurs. Néanmoins, les Crocos n'ont pas manqué leur début en Ligue 2, en restant invaincus lors des 6 premières journées. Ensuite, les Nîmois ont connu un enfer avec 8 rencontres sans la moindre victoire au cours desquelles ils ont décroché seulement deux points grâce aux nuls obtenus face à Amiens (3-3) et Auxerre (2-2). En revanche, les joueurs gardois ont réagi avant la trêve en obtenant une excellente victoire face à Sochaux (1-0) qui joue les premiers rôles dans cette Ligue 2. Sur leur lancée, les hommes de Pascal Plancque ont confirmé leur retour en forme en Coupe de France en dominant les amateurs de Chusclan-Laundun-L'Ardois (0-3). Depuis le début de saison et en l'absence du capitaine Briançon, Benrahou est la satisfaction nîmoise avec 5 buts inscrits. du dernier championnat National derrière Bastia, Quevilly Rouen a été promu en Ligue 2. Fraichement arrivé dans cette nouvelle division, le club normand souffre avec une 14place au général, avec seulement 2 points d'avance sur le premier relégable, Bastia. Les hommes de Bruno Irles ont pour particularité d'être plus à l'aise en déplacement qu'à domicile, où ils ont pris 11 de leurs 17 points. Les Normands restent sur 4 journées sans la moindre victoire mais ont tout de même tenu tête au leader toulousain avant la trêve internationale. De retour à la compétition le week-end dernier, Quevilly s'est imposé face à Etaples en Coupe de France (1-3). Revigoré par son succès à Sochaux, Nîmes devrait enchaîner face au promu Quevilly Rouen et décrocher 3 points précieux pour s'éloigner de la zone rouge.