Pronostic Nice Partizan Belgrade : analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Nice encore dans le dur face au Partizan Belgrade

Qualifié in extremis pour une compétition européenne l'an dernier, l'OGC Nice tente tant bien que mal de bien figurer dans ce groupe D de la Ligue Europa Conférence où le niveau semble assez homogène et où il va devoir batailler avec Cologne et le Partizan Belgrade pour obtenir l'une des deux premières places. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Aiglons n'ont pas enchanté les observateurs dans cette compétition. Après avoir été accrochés par Cologne (1-1) et le Partizan lors du match aller (1-1), les joueurs du Gym avaient pu remporter leur seule victoire dans ce groupe face au Slovacko (0-1). En revanche, les hommes de Lucien Favre ont fini par s'incliner une semaine plus tard face à cette même formation tchèque alors qu'ils menaient au score (1-2). En championnat, les Azuréens n'ont pas rassuré le week-end dernier en arrachant un match nul assez heureux face à une équipe nantaise en crise (1-1) en toute fin de rencontre. En face, le Partizan s'avance sûr de sa force dans cette poule. S'il a commencé au petit trot avec deux matchs nuls décrochés contre le Slovacko (3-3) et Nice (1-1), le club de Belgrade a accéléré lors des deux matchs suivants pour s'imposer à deux reprises contre une assez belle équipe de Cologne (0-1 et 2-0). Par ailleurs, les Serbes cartonnent en championnat où ils ont aligné 7 victoires consécutives avant de voir leur belle série se stopper le week-end dernier contre Javor (3-3) en fin de match. Plus aboutie collectivement, cette équipe pourrait venir poser d'importants problèmes à des Aiglons qui n'ont pas rassuré leurs supporters lors de leurs dernières sorties.