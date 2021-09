Pronostic Nice Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Nice redoutable face à Monaco

L’affiche du dimanche midi en Ligue 1 nous offre un alléchant derby entre l’OGC Nice et l’AS Monaco. Désormais entraîné par Christophe Galtier, le club niçois semble franchir un palier et se retrouve après 6 journées en 4position du championnat, avec un match en retard à disputer contre Marseille. De plus, ce classement tient compte du point de pénalité reçu suite aux événements du Nice - OM. Invaincu depuis le début de saison, Nice a remporté 3 rencontres face à Lille (0-4), Bordeaux (4-0) et Nantes (0-2), pour un nul contre Reims (0-0). Le week-end dernier, les Niçois ont souffert sur la pelouse de la Beaujoire mais ont réussi à décrocher la victoire en fin de rencontre grâce à son duo Dolberg-Gouiri (0-2), bien aidé sur le 2e but par le nouveau venu Andy Delort, auteur d'une passe décisive. De plus, depuis le début de saison, les Aiglons n’ont pas encaissé le moindre but. Le retour de blessure du capitaine Dante est certainement pour beaucoup dans cette solidité retrouvée. La patte Galtier se fait ressentir, l’efficacité redoutable des Niçois réveille des souvenirs chez les supporters stéphanois et lillois, qui ont connu ce type de résultats lors du passage de l'entraîneur.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐de L1 la saison passée, l’AS Monaco est en souffrance en ce début de saison. En effet, Monaco pointe actuellement en 16position avec 2 points d’avance sur le dernier. Depuis le départ de cette saison, les hommes de Kovac ont seulement pris des points contre Nantes (1-1) et sur la pelouse du promu troyen (1-2). Lors de la dernière journée, Monaco a été logiquement dominé à domicile par l’Olympique de Marseille (0-2). Eliminé des Barrages de la ligue des Champions par le Shakhtar, Monaco doit se contenter de l’Europa League, débuté par un succès face à Sturm Graz, grâce à un but de Diatta, habituellement remplaçant. Ce succès est important pour le Club du Rocher qui vit une entame délicate en championnat. En pleine confiance, Nice devrait s’imposer dans ce derby de la Côte d'Azur face à l’AS Monaco. Incroyable au niveau de la finition depuis l'Euro, Dolberg (3 buts depuis le début de saison, 4 en comptant le but marqué avant l'interruption du match face à l'OM) peut encore se distinguer.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !