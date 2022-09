Pronostic Nice Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice prend le dessus sur Angers

L'OGC Nice fait partie des formations qui visent une qualification européenne à l'issue de la saison. L'an passé, les Aiglons avaient réussi cet objectif en dépassant sur le gong le Racing Club de Strasbourg. En milieu de semaine, le club niçois disputait son deuxième match de Conference League en Serbie face au Partizan (1-1). Lors de la 1journée, l'OGCN avait déjà été tenu en échec par le FC Cologne (1-1). Face au Partizan, les hommes de Lucien Favre ont de nouveau partagé les points malgré une entame parfaite avec le but de la recrue Bryan dès la 2minute de jeu. Avant cette rencontre, plusieurs joueurs niçois ont été malades, mais devraient être disponibles pour la réception d'Angers. Ce qui ne sera pas le cas de Ramsey. Non qualifié en C4, Barkley qui a signé une belle première entrée en jeu à Ajaccio, et Delort (victime d'une contracture et absent jeudi) est espéré. C'est encore l'ancien montpelliérain avait permis à son équipe de s'imposer à Ajaccio (0-1) d'un superbe retourné le week-end dernier. En quête de régularité, Nice reste sur 3 matchs sans défaite toutes compétitions confondues et aspire désormais à retrouver le haut de tableau. En face, Angers connait un départ laborieux mais a repris un peu confiance le week-end passé. En effet, le SCO a décroché son premier succès face à Montpellier, à domicile (2-1). Menés au score, les hommes de Gérald Baticle ont renversé par la suite le cours du match pour accrocher 3 points précieux. Ce succès est venu mettre fin à 4 revers consécutifs. Malgré cette victoire, Gérald Baticle est sous pression car son équipe se trouve toujours dans la zone de relégation. De plus, le technicien a profité de la conférence de presse d'après la victoire face au MHSC pour régler quelques comptes. Au niveau de l'effectif, le marocain Boufal est l'élément le plus décisif de son équipe avec 3 buts inscrits et 2 passes décisives offertes. Devant son public de l'Allianz Riviera, Nice devrait prendre le dessus sur une formation angevine peut-être pas tout à fait guérie.