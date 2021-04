Pronostic Nantes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice confirme à Nantes

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Nantes Nice chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis qu’Antoine Kombouaré a repris le FC Nantes, les Canaris n’ont perdu qu’une seule fois face à Reims (1-2). Les Nantais se sont imposés deux fois en déplacement à Angers (1-3) et plus surprenant au Parc des Princes face à un PSG totalement absent ce soir-là (1-2). En revanche, à la Beaujoire, le FC Nantes reste sur 12 réceptions sans le moindre succès. Sous l’ère Kombouaré, les Canaris ont partagé les points à domicile face à Marseille (1-1) sur une bourde de Mandanda et contre une équipe lorientaise qui avait dominé (1-1), pour un revers face à Reims (1-2). Dans une Ligue 1 intense dans la lutte pour le maintien, les Canaris doivent renouer avec la victoire à domicile pour espérer se sauver. Le technicien kanak compte sur le jeune Randal Kolo Muani, buteur lors des 2 dernières journées.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nice a certainement assuré son maintien dans l’élite en s’imposant face à l’Olympique de Marseille (3-0) lors de la dernière journée. En plus du résultat, les Aiglons ont livré une très belle prestation qui confirme les progrès entrevus lors des dernières semaines. Porté par un excellent Gouiri, Nice veut finir la saison sur une bonne note et réintégrer la première partie de tableau. Invaincus lors des 4 dernières journées de Ligue 1, les Aiglons ont remporté trois rencontres face à Rennes (1-2), Nîmes (2-1) et Marseille (3-0) pour un nul contre Lorient (1-1). De plus, depuis le début de saison, Nice se montre performant en déplacement. Sur une bonne dynamique, le club niçois a les armes pour s’imposer face à des Nantais qui n’arrivent pas à gagner à domicile.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !