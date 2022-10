Pronostic Nantes Fribourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Nantes – Fribourg : des Canaris en chute libre

Ravi de retrouver l'Europe, le FC Nantes est peut-être déjà en train de déchanter. En effet, l'enchaînement des rencontres tous les 3 jours semblent être difficiles à gérer pour le club de Loire-Atlantique. Très bons la saison passée, les Nantais sont à la peine en ce début de saison. Avant-dernier de Ligue 1, le FCNA n'a remporté qu'une seule rencontre de championnat lors de la réception de Toulouse (3-1) fin août. Depuis, les Canaris accumulent les contre-performances et restent sur deux lourds revers en Ligue 1 face à Monaco (4-1) et le week-end dernier à Rennes (3-0). La campagne d'Europa League avait débuté par une belle victoire arrachée dans les arrêts de jeu face à l'Olympiakos (2-1) dans une Beaujoire en ébullition. Depuis, les Nantais ont concédé des revers sans appel face à Qarabag (3-0) et la semaine passée face à Fribourg (2-0). Au pied du mur, Nantes peut s'appuyer sur cette Europa League pour sortir la tête de de l'eau. Pour conserver de la fraîcheur dans son équipe, Kombouaré devrait être amené à faire une rotation lors de la réception de Fribourg.

En face, Fribourg sort d'un exercice convaincant au cours duquel il a accroché une qualification européenne et où il s'est aussi hissé en finale de la Coupe d'Allemagne. Contrairement au FCNA, le club allemand confirme cette saison au point d'occuper la 2place du classement de Bundesliga, devant des formations comme le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund. En grande forme, la formation fribourgeoise est sur une excellente série de résultats puisqu'elle n'a plus perdu depuis son déplacement à Dortmund à la mi-août. En Europa League, le club allemand a réalisé une entame parfaite avec trois victoires en autant de rencontres. Les Fribourgeois se sont imposés contre Qarabag (2-1), l'Olympiakos (0-3) et la semaine passée lors du match aller contre Fribourg (2-0) avec des buts de Grifo et Kyereh. Sur sa lancée, Fribourg devrait prendre le dessus sur une équipe nantaise en crise.