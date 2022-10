Pronostic Nantes Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Nantes – Brest avec des buts de chaque côté

Dimanche après-midi, la Beaujoire sera le théâtre d'une rencontre importante dans l'optique du maintien entre le FC Nantes et le Stade de Brest. La formation nantaise est tombée dans une spirale négative puisqu'elle reste sur 6 défaites et 1 nul lors de ses 7 dernières rencontres disputées. Cette mauvaise passe a pour incidence le recul du FCNA à l'avant-dernière place avec un seul point d'avance sur le dernier qui n'est autre que … le Stade Brestois. Cependant, les Canaris sont toujours dans le coup pour le maintien puisque seulement 1 point les sépare du premier non relégable. Dans le dur en Ligue 1, Nantes souffre également en Europa League où il vient d'encaisser 3 sévères défaites, dont la dernière en date jeudi face à Fribourg (0-4) à la Beaujoire. Pour cette rencontre, Kombouaré avait pourtant décidé d'aligner une équipe très compétitive avec les Pallois, Girotto, Blas, Simon ou Mohamed. En face, les dirigeants brestois sont passés à l'action en milieu de semaine en écartant Michel Der Zakarian et attendent désormais de trouver le nouvel élu. A Nantes, Bruno Grougi devrait dépanner temporairement le club breton. L'ancien coach du MHSC a payé le début de saison cauchemardesque brestois avec la dernière place du classement et des défaites mémorables comme celle subie à domicile face à Montpellier (0-7). Le bilan des 7 dernières journées de championnat est équivoque avec 5 défaites pour 2 nuls. La semaine passée, Brest est parfaitement rentré dans le derby face à Lorient en ouvrant le score par Del Castillo mais n'a pas su conserver cette avance (score final 2-1 en faveur de Lorient). Cette opposition entre deux équipes en grande difficulté défensivement devrait voir les attaques prendre le dessus sur les défenses, et offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté.