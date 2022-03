Pronostic Nancy Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy – Paris FC, un choc déséquilibré

Dernier de Ligue 2 depuis l'entame du championnat, Nancy essaie par tous les moyens de se relancer mais voit l'écart avec le maintien s'agrandir. En effet, les Lorrains accusent désormais 10 points de retard sur Dunkerque, dix-septième. Après avoir connu un sursaut d'orgueil au début du mois de février avec 2 nuls et une victoire, les Nancéens sont repartis dans leurs mauvaises habitudes avec trois revers consécutifs. L'ASNL lutte mais s'est incliné sur le même score de 1-0 face au Havre, Grenoble et Amiens ces dernières semaines. L'équipe dirigée par Albert Cartier est dans une situation d'urgence puisqu'un nouveau revers les rapprocherait encore plus du National.

En face, le Paris FC est dans une dynamique totalement opposée puisque le club francilien a été l'un des grands gagnants du week-end passé. En effet, les hommes de Thierry Laurey sont revenus à deux points de Toulouse (1) et ont surtout conforté leur avance sur le troisième, Ajaccio, grâce à leur succès à domicile face à Niort (2-0). Le Paris FC est invaincu lors des 16 dernières journées de championnat, ce qui en fait certainement la meilleure équipe du moment en Ligue 2. En déplacement, le PFC est un peu moins performant et reste sur deux matchs nuls face à Guingamp (1-1) et Nîmes (1-1). En pleine forme, le Paris FC devrait s'imposer sur la pelouse de la lanterne rouge nancéenne qui collectionne les défaites.