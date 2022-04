Pronostic Montpellier Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier condamne Metz

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Montpellier - Metz chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le ventre mou du classement, Montpellier ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison. Cette absence d’enjeu peut expliquer la mauvaise série de résultats du MHSC ces dernières semaines. En effet, les hommes de Dall’Oglio restent sur 5 journées de championnat sans la moindre victoire. Lors de la dernière journée, les Héraultais ont enregistré une claque sur la pelouse du Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais (5-2). Malgré une très belle réaction en fin de première période avec un Savanier dans tous les bons coups et auteur d'un 8but en L1 cette saison, le MHSC a craqué face à la puissance offensive lyonnaise dans la dernière partie du match. Montpellier veut finir la saison sur une bonne note et renouer avec le succès devant son public, qui n’a plus célébré depuis la venue de Monaco fin janvier. Offensivement, le club héraultais possède des éléments intéressants avec les Wahi, Mavididi, Mollet, Savanier, Germain et la dernière recrue Rémy Cabella.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Metz se rapproche à grand pas de la relégation. La formation lorraine est dernière du classement avec 7 points de retard sur le barragiste et 9 sur le premier non relégable. Sans victoire depuis 13 journées, le FC Metz reste même sur 5 défaites lors des 6 dernières journées. Les Grenats semblent avoir abdiqué dans leur quête du maintien. Lors des dernières rencontres, les Lorrains avaient pourtant l’opportunité de se reprendre avec des oppositions face à des équipes à leur portée. Les Messins se sont notamment inclinés face à Bordeaux, Lorient et Brest pour un nul contre Clermont. La plus mauvaise attaque de Ligue 1 pourrait s’incliner de nouveau face à Montpellier et faire un nouveau pas vers la Ligue 2.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Metz encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !