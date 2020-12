Pronostic Monaco Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco se reprend face à Lens

Dans le cadre de la 15journée de Ligue, l'AS Monaco reçoit le Racing Club de Lens au stade Louis II. Les Monégasques sortent de deux saisons décevantes et ont pour objectif d'accrocher l'Europe en fin de saison. Niko Kovac est arrivé pour relancer un club dans le dur. Après 14 journées, Monaco occupe la 6place du général avec 3 points de retard sur le dernier européen, Montpellier. Le club princier vient de perdre deux rencontres importantes face à des adversaires directs, Lille et Marseille. Le scénario des deux rencontres a été semblable avec des Monégasques séduisants mais qui ont pêché dans la finition. Resté muet lors des 4 dernières journées, le capitaine monégasque Wissam Ben Yedder a retrouvé le chemin des filets face aux Phocéens. Un succès ce mercredi est nécessaire pour ne pas laisser partir les formations de devant. De son côté, le Racing Club de Lens est l'une des surprises de ce début de saison. Les Nordistes occupent actuellement la 9place du classement, avec 10 points d'avance sur le premier relégable et un match en retard. Les hommes de Franck Haise se sont inclinés à Bollaert ce week-end face à une solide formation montpelliéraine (2-3). Menés de 2 buts, les Lensois sont revenus au score avec une nouvelle réalisation de Gael Kakuta (sa 6depuis le début de saison), mais ont ensuite craqué en fin de match en concédant un but de Laborde (2-3). S'ils ont récemment remporté un précieux succès en déplacement à Rennes (0-2), les Lensois baissent un peu de pied (1 victoire, 1 nul et 2 défaites lors de leurs 4 derniers matchs). Désireux de repartir de l'avant, Monaco devrait renouer avec la victoire face à une formation lensoise à sa portée.