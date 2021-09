Pronostic Milan AC Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Milan AC maître à domicile face à l’Atlético Madrid

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Milan AC - Atletico :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis la prise en main du Milan AC par Stefano Pioli, la formation lombarde a retrouvé un peu de son lustre d’antan. En effet, la saison passée, lesont lutté pour le titre de champion mais ont dû se contenter de la 2place derrière leur grand rival de l’Inter. Pour leur entrée en lice en Ligue des Champions, le Milan retrouvait une équipe qu’il connaît très bien, Liverpool. Malmenés à Anfield, les Italiens se sont battus et ont même pris les commandes du match juste avant la mi-temps. Par la suite, les Milanais ont craqué face à la pression des(score final 3-2 en faveur de Liverpool). En Serie A, le Milan réussit une très bonne entame avec 5 victoires pour un nul obtenu sur la pelouse de la Juventus (1-1). Le week-end dernier, les Milanais se sont imposés sur la pelouse de la Spezia, avec un but de Brahim Diaz, auteur d’un excellent départ (3 buts en Serie A et 1 en C1 face à Liverpool), et d’une réalisation de Daniel Maldini, fils de Paulo. Pour ce match, les Lombards étaient privés d’Ibrahimovic, Bakayoko, Florenzi, Kjaer ou Krunic, ces éléments devraient manquer également le choc face à l’Atlético. L'attaquant suédois est en tout cas d'ores et déjà forfait.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la formation madrilène a remporté la Liga en profitant des errances du Real Madrid et du FC Barcelone. Pour son 1match dans cette édition de la Ligue des Champions, les Matelassiers ont été tenus en échec par le FC Porto (0-0) dans une rencontre verrouillée. La formation madrilène avait bien lancé cette nouvelle campagne de Liga mais souffre lors des dernières journées. Tenus en échec par Villarreal et par Bilbao, lesse sont inclinés sur la pelouse de la lanterne rouge ce week-end à Alaves (1-0). Revenu dans le club où il a vécu de grands moments, Antoine Griezmann connaît un retour compliqué, toujours en quête de son 1but. Simeone s’appuie toujours sur la solidité de son équipe pour accrocher des résultats, cependant le manque de créativité de sa formation s’est fait fortement ressentir lors des dernières rencontres. A domicile, le Milan AC devrait pouvoir au moins accrocher un nul face à un Atlético pas au mieux.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !► Cette semaine, Winamax double toutes les cotes 1N2 de tous les matchs de C1 :avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Atlético Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !