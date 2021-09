Pronostic Manchester United Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester United prend sa revanche sur Villarreal

Sorti dès la phase de poule de la Ligue des Champions l'an passé, Man U avait été basculé en Europa League. Les Red Devils avaient réalisé un excellent parcours en atteignant la finale, où ils s'étaient inclinés contre... Villarreal au terme d'une interminable série de tirs aux buts. Lors de l'intersaison, la formation mancunienne a réalisé un recrutement clinquant en attirant Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et l'international anglais Sancho. Malgré ces arrivées, United souffle le chaud et le froid à l'image de sa première sortie en Ligue des Champions avec une défaite inattendue face aux Young Boys de Berne. Après avoir ouvert le score par l'inévitable CR7, les Mancuniens n'ont pu résister en passant une grosse partie du match à 10 contre 11 en raison de l'expulsion de Wan-Bissak (2-1). En Premier League, les Red Devils avaient très bien démarré mais ont connu une désillusion ce week-end avec une défaite à Old Trafford face à Aston Villa (0-1), dans une rencontre marquée par le penalty manqué de Bruno Fernandes en toute fin de rencontre alors que Ronaldo voulait le tirer. La pression est forte sur les épaules de Solskjaer, dont le poste pourrait être fortement menacé dans le cas d'une 3e défaite à domicile consécutive. En effet, en milieu de semaine dernière, United avait déjà été défait par West Ham (0-1) à Old Trafford en Carabao Cup. 4e de Premier League, Man U n'est pas dans une situation dramatique mais va devoir l'emporter ce soir après sa défaite inaugurale en C1.

Vainqueur de l'Europa League, Villarreal rêve de jouer un nouveau mauvais tour à United. En tout dé but de saison, la formation espagnole a confirmé son degré de compétitivité en poussant Chelsea à disputer la séance de tirs aux buts lors de la SuperCoupe d'Europe. Cependant la suite a été plus dure pour le Sous-Marin jaune. En Liga, les hommes d'Unai Emery sont invaincus mais accumulent les matchs nuls, 5 en 6 journées dont le dernier à Santiago Bernabeu face au Real (0-0). De plus, pour leur 1er match de poule face à l'Atalanta, Villarreal a concédé le nul à domicile (2-2). Déterminé à prendre sa revanche suite à son échec en Europa League mais aussi suite à sa défaite à Berne, Manchester United porté par un CR7 en feu depuis son retour (4 buts en 4 matchs) devrait être en mesure de s'imposer dans son théâtre des rêves.