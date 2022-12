Pronostic Manchester United Burnley : analyse, cotes et prono du match de la Coupe de la Ligue Anglaise

Burnley tient tête à Manchester United

Dans une Carabao Cup qui a déjà vu Arsenal, Tottenham, Chelsea être éliminés, Manchester United a une belle carte à jouer dans cette compétition nationale. Les Red Devils se sont qualifiés pour ces 8e de finale en dominant Aston Villa (4-2) au tour précédent dans une rencontre où les Mancuniens ont été menés à 2 reprises avant de renverser le match. En Premier League, les hommes d'Erik Ten Hag sont irréguliers, capables de battre Arsenal ou Liverpool à domicile mais aussi de passer au travers contre Aston Villa (3-1). Lors de la dernière journée de championnat, les Red Devils s'étaient imposés à Craven Cottage contre Fulham (1-2) avec un but de la pépite Garnacho dans la dernière minute. Cette victoire a permis à Man U de monter à la 5e place du classement avec 3 points de retard sur le 4e, Tottenham. Suite à cette rencontre, Cristiano Ronaldo et Manchester United ont décidé de stopper leur collaboration. De plus, le récent champion du Monde avec l'Argentine, Martinez sera absent pour ce huitième de finale, tout comme Raphael Varane. Les Maguire, Rashford, Fred, Casemiro, Antony, ou Bruno Fernandes éliminés en quart de finale ne sont pas sûrs de disputer cette rencontre. En revanche, le français Anthony Martial a une belle carte à jouer et devrait être titularisé sur le front de l'attaque. En préparation de cette rencontre, United a disputé deux matchs amicaux face à Cadix et le Betis pour deux revers. En face, Burnley a été logiquement relégué l'an passé suite à une saison catastrophique. Les dirigeants des Clarets ont décidé de miser sur Vincent Kompany pour relancer le club. Le Belge, qui avait fait ses premiers pas en tant que coach à Anderlecht, s'est parfaitement acclimaté dans son rôle dans le Nord de l'Angleterre. En effet, son équipe est en tête du Championship avec 3 points d'avance sur Sheffield. Lors des 23 premières journées disputées, Burnley ne s'est incliné qu'à deux reprises. Dans cette formation, on retrouve des éléments déjà présents l'an passé comme les Cork, Brownhill, Gudmundsson, Rodriguez, ou Barnes. Arrivés cet été, les Tella ou Benson réalisent un excellent exercice. Pour cette rencontre face à United, Kompany déplore des absences importantes avec Westwood (blessé) ou Zaroury (demi-finaliste de la Coupe du Monde avec le Maroc). Après une pause de quelques semaines, Burnley a récemment disputé deux journées de championnat pour deux victoires face à QPR (0-3) et le week-end passé contre Burnley (3-1). Face à une équipe de Man U privée de plusieurs cadres, Burnley a une belle carte à jouer. Les Clarets ont retrouvé le rythme de la compétition depuis 2 semaines et devraient pouvoir tenir tête aux Red Devils.