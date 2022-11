Pronostic Manchester City FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester City retrouve la flamme face au FC Séville

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester City FC Sévillee :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Incroyable de régularité lors des dernières saisons de Premier League, Man City se livre un superbe duel avec Arsenal pour le gain du titre. En effet, lesaccusent actuellement deux points de retard sur le club londonien qui réalise une superbe entame. Après avoir récemment pris le meilleur sur une solide formation de Brighton (3-1), City a ensuite connu un match plus délicat en s’imposant sur la plus petite des marges face à Leicester (0-1). En l’absence du cyborg norvégien Haaland, c’est le maître à jouer Kevin de Bruyne qui a délivré son équipe. Ce succès est venu redonner confiance aux hommes de Guardiola qui venaient de laisser des points en route lors des 2 dernières journées de Ligue des Champions face à Copenhague (0-0) et à Dortmund (0-0). Absent contre les Foxes, Haaland va manquer cette nouvelle opposition, ce qui devrait permettre au jeune argentin Alvarez d’enchaîner une seconde titularisation. Guardiola étant habitué à effectuer un turnover, il ne serait pas étonnant de voir les Grealish, Gundogan, ou Akanji débuter sur le banc au profit des Foden (7 buts déjà cette saison), Dias ou Ake. D'autant que Man City est déjà assuré de la 1re place. Premier de sa poule, City ne joue plus rien mais veut reprendre confiance.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Séville a connu une entame délicate qui a poussé les dirigeants à se séparer de son coach, Lopetegui. L’ancien coach de la sélection espagnole a été remplacé par le sulfureux Jorge Sampaoli. L’arrivée de l’ancien entraîneur marseillais a donné un coup de boost aux Andalous qui ont notamment décroché leur qualif’ pour le prochain tour d’Europa League grâce à une large victoire à domicile face à Copenhague la semaine passée (3-0). En Liga, la formation sévillane se trouve seulement en 18place, soit celle de 1relégable. Lors des dernières journées, les Sévillans se sont inclinés chez le Real Madrid (3-1) et plus surprenant à domicile face au Rayo Vallecano (0-1) le week-end dernier. Cette défaite rappelle que le FC Séville est loin d’être guéri. Devant son public, Man City va vouloir finir sur une bonne note cette phase de groupe en prenant le dessus sur une équipe andalouse pas totalement rétablie et qui avait pris une fessée 4-0 chez elle à l'aller. Comme à Séville, Foden pourrait scorer.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(450€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City FC Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !