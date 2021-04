Pronostic Manchester City Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue des champions

Manchester City prend une option face à Dortmund

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester City – Borussia Dortmund :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A l’orée d’affronter le Borussia Dortmund en quart de finale de la Ligue des Champions, Manchester City fait face à ses démons. En effet, lessont souvent impériaux jusqu’aux quarts de la C1 mais souffrent pour dépasser ce cap avec des défaites surprenantes, face à Tottenham ou Lyon lors des dernières saisons. Exceptionnel depuis le début de saison, City s’est rapproché un peu plus du titre en Premier League en s’imposant sur la pelouse de Leicester City (0-2) sur des réalisations de Benjamin Mendy et Gabriel Jesus. Les hommes de Guardiola réalisent une saison incroyable et sont encore en course sur tous les tableaux avec dans les semaines à venir une finale de la Carabao Cup à jouer face à Tottenham, une demie de FA Cup face à Chelsea, ce quart de Ligue des Champions et le probable titre en Premier League. Lors des 34 derniers matchs disputés, City ne s’est incliné qu’à une seule reprise, face à Manchester United (0-2), mais reste surtout sur 26 victoires lors des 27 dernières rencontres. Pour ce quart de finale, Guardiola peut compter sur un effectif au complet.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Borussia Dortmund joue gros en Ligue des Champions en raison de sa saison décevante en Bundesliga. En effet, en s’inclinant sur sa pelouse le week-end dernier face à l’Eintracht Francfort (1-2), les Marsupiaux ont effectué une très mauvaise opération dans l’optique du Top 4. Le Borussia accuse désormais 7 points de retard sur une formation de l’Eintracht qui occupe le dernier strapontin qualificatif pour la prochaine C1. Pour atteindre ces quarts de finale, Dortmund a remporté son groupe de qualification devant la Lazio et s’est ensuite défait du FC Séville en huitième de finale (5-4 en cumulé). Porté par un exceptionnel Haaland, auteur de 4 buts face aux Andalous et meilleur buteur de la compétition, le Borussia veut réaliser un coup en C1. Pour ce quart de finale, Terzic ne pourra pas compter sur Witsel ou Sancho, habituellement titulaires. Exceptionnel depuis de longs mois, Manchester City devrait se sortir du piège Dortmund dans une affiche qui devrait nous offrir plus de 2 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavec► De plus, Winamax double les cotes sur tous les 1/4 de finale de C1 :Retrouvez le Pronostic Manchester City Borussia Dortmund détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !