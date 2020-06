Pronostic Majorque Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le FC Barcelone prend de l’avance à Majorque

18de cette Liga BBVA, le club de Majorque espère se maintenir. Le promu va devoir batailler mais beaucoup d'équipes comme le Celta Vigo (26 points), Eibar (27 points) et le Real Valladolid (29 points) sont encore à portée de tir. L'exploit contre Barcelone semble impossible mais les insulaires aiment jouer les gros poissons dans ce stade de Son Moix. A l'image de cette victoire face à Madrid (1-0) et ce gros carton contre Valence (4-1). Avant la trêve, Majorque s'était imposé sur la pelouse Basque d'Eibar (1-2) mais il s'était incliné à domicile face à Getafe (0-1).

En face, on retrouvera une équipe du FC Barcelone qui reussit une saison correcte mais pas formidable. Les recrues ont mis du temps à se mettre dans le bain, à l'image de De Jong ou de Griezmann. Malgré cette alchimie bancale, les coéquipiers de Léo Messi sont leaders du championnat (58 points) et encore en lice en Ligue des Champions après avoir arraché un partage des points heureux chez le Napoli (1-1). Avant la trêve, le FC Barcelone avait perdu le à Madrid sur le score de deux buts à zéro avant de réagir à la maison contre la Sociedad (1-0). Vainqueur de 5 de ses 6 derniers matchs de Liga, le Barça devrait pouvoir s'imposer à Majorque.