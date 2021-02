Pronostic Lorient Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient - Saint-Etienne : des buts de chaque côté

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Lorient – Saint Etienne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mal en point lors de la première partie de saison, Lorient a réagi à l’orgueil et par le jeu en 2021 pour retrouver espoir dans la lutte pour le maintien. Cette réaction est également due au réajustement tactique opéré par Pelissier, qui fait désormais évoluer sa formation en 4-5-1 au détriment du 4-3-3 ou du 4-4-2 peu efficaces de début de saison. De plus, les Merlus ont profité de l’excellente forme du buteur nigérian, Terem Moffi, auteur de 8 buts depuis le début de l’exercice. Recruté contre 8M d’euros, l'attaquant arrivé de Belgique est la seconde recrue la plus chère de l'histoire du club breton, derrière le flop Grbic. En regain de forme, les Lorientais se sont récemment imposés contre Dijon (3-2), le PSG (3-2) et Reims (1-0) et ont obtenu des nuls contre Rennes (1-1) et à Monaco (2-2). Cette belle série a été stoppée le week-end dernier par Lille, large vainqueur au Moustoir (1-4) dans un nouveau match à buts. De plus, les Bretons ont été malheureux en milieu de semaine aux Costières face à Nîmes en s’inclinant en toute fin de rencontre (0-1), dans un match où ils auront tiré sur les poteaux à deux reprises.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Saint-Etienne s’est récemment donné de l’air dans l’optique du maintien en enchainant 5 matchs sans la moindre défaite. Les Verts ont récolté 11 points sur les 15 possibles et comptent désormais 7 unités d’avance sur le premier relégable. En revanche, les Stéphanois sont loin d’être sauvés et se doivent d’engranger des points supplémentaires pour être définitivement hors de danger. Le week-end dernier, l’ASSE a dominé son match face au stade de Reims mais s’est montré sans idée dans les 20 derniers mètres adverses. De leur côté, les Champenois ont profité d’un coup de pied arrêté pour ouvrir le score. Balbutiant son football, Saint-Etienne a accéléré en fin de match et a logiquement égalisé par Abi, une nouvelle fois buteur en sortie de banc. Les Verts auraient même pu l’emporter dans le temps additionnel mais Bouanga a raté l’immanquable (score final 1-1). Comme lors de 9 des 10 derniers matchs de Lorient, ce duel entre deux équipes luttant pour le maintien et en manque de points pourrait nous offrir des buts de chaque côté, .- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !