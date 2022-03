Pronostic Liverpool Inter Milan : Analyse, cotes et prono du 1/8e de finale retour de Ligue des champions

Liverpool finit le travail face à l’Inter

En s’imposant lors du 8de finale aller à Giuseppe Meazza (0-2) face à l’Inter, Liverpool a pris une belle option sur la qualification. Davantage habitué aux joutes européennes ces dernières années, lesse méfient cependant de l’équipe italienne qui devra jouer son va-tout lors de cette manche retour si elle souhaite voir les 1/4. La bande à Jurgen Klopp est sur une excellente dynamique puisque ses protégés sont invaincus lors de leurs 15 dernières rencontres toutes compétitions confondues. De plus, Liverpool vient d’enchaîner 12 succès consécutifs, dont le match aller en Italie. Dernièrement, lesont remporté leur premier trophée de la saison en dominant Chelsea aux tirs aux buts en finale de la Carabao Cup. Sur leur lancée, les partenaires de Jordan Henderson se sont qualifiés en milieu de semaine dernière pour les quarts de finale de la FA Cup en prenant le dessus sur Norwich (2-1) avec un doublé du japonais Minamino. Et ce week-end, Liverpool a remporté une précieuse victoire face à une équipe de West Ham qui vise le Top 4 de Premier League. Un but de Sadio Mané a offert la victoire aux Reds qui ont souffert mais ont tenu face aux contres des Hammers. L’excellente dynamique de Liverpool, combinée à quelques faux-pas de Manchester City ont également relancé la Premier League, puisque les Reds accusent 6 points de retard avec un match en plus à jouer. Au niveau de l’effectif, Klopp ne pourra pas compter sur Thiago Alcantara, Joel Matip et Firmino blessés, mais peut s’appuyer sur sa nouvelle recrue Luis Diaz, parfaitement intégré dans le club. Décevant face aux Hammers mais buteur à l'aller disputé à San Siro, Mohammed Salah devrait retrouver ses standards face à l’Inter et permettre à son équipe d’intégrer les quarts de finale.chez⇒ ⇒⇐ ⇐L’Inter nourrit de nombreux regrets par rapport au match aller. En effet, les Intéristes s’étaient certainement montrés les plus entreprenants mais ont été punis par leur manque d'efficacité, contrasté avec l’expérience européenne des. Champions d’Italie la saison passée, lesavait joué ce match au milieu de quelques semaines délicates marquée par plusieurs contre-performances. Si la bande à Simone Inzaghi s’est reprise vendredi lors de la réception de la lanterne rouge de Serie A, la Salernitana (5-0) avec notamment un triplé de Lautaro Martinez, elle n'avait pris que 2 points sur les 4 journées précédentes (2 nuls, 2 défaites). En comptant le match aller face à Liverpool, et ses rencontres de Coupe d'Italie (ils ont fait notamment match nul contre le Milan 0-0 en milieu de semaine passée), les Intéristes n'avaient marqué que 2 buts en 7 rencontre jusqu'à leur réveil et celui de Lautaro Martinez vendredi (auteur d'un triplé après une longue disette). Pour cette rencontre, Inzaghi pourra compter sur un effectif au complet puisque les Gosens et Correa, blessés ces derniers temps, ont joué le week-end dernier contre la Salernitana. En pleine forme, Liverpool poussé par Anfield devrait finir le travail en remportant cette manche retour face à l’Inter.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Inter Milan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !