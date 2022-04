Pronostic Liverpool Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool roi du derby face à Everton

Ce week-end de Premier League nous offre le traditionnel derby de Liverpool qui oppose les Reds aux Toffees dimanche. Ces deux formations ont des objectifs totalement opposés puisque Liverpool est lancé dans la course au titre face à Manchester City tandis qu'Everton lutte pour son maintien. Les hommes de Jurgen Klopp sont dans une forme exceptionnelle et viennent de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions en dominant le Benfica. Les Reds retrouveront Villarreal pour une place en finale. Vainqueur de la Carabao Cup face à Chelsea, Liverpool retrouvera les Blues en finale de FA Cup suite à leur succès sur Manchester City du week-end dernier (2-3) où Sadio Mané s'est illustré avec un doublé. En milieu de semaine, les Reds étaient en danger avec la réception de Manchester United. Un cran au-dessus (voire plus), Liverpool a surclassé les partenaires de Maguire (4-0) avec un festival des attaquants des Reds, puisque les Diaz, Mané et Salah (doublé) ont tous marqué. Auteur d'un doublé face à Benfica mais pas vu face à Man U, Firmino pourrait cette fois avoir du temps de jeu. Impressionnant dans le jeu, le club de la Merseyside ne peut pas se permettre de faux-pas pour revenir sur Man City, qui compte toujours un point d'avance. Depuis le début de cette saison, Thiago Alcantara s'est mis en valeur à de nombreuses reprises malgré quelques blessures, et a une nouvelle fois régalé face à United. De son côté, Everton est dans une situation catastrophique puisque la bande à Lampard ne dispose plus qu'un point d'avance sur Burnley. Les Toffees souffrent et ont arraché un point en milieu de semaine en inscrivant un but en toute fin de rencontre par Richarlison face à Leicester (1-1). Cette réalisation permet à Everton de ne pas avoir plongé dans la zone de relégation. La situation devient urgente pour les partenaires de Seamus Coleman. Les Toffees ont récemment relevé la tête en dominant Manchester United (1-0) grâce au jeune Gordon et lors du nul face à Leicester (1-1). Au niveau de l'effectif, Lampard fait confiance depuis quelques rencontres à l'expérience de Fabian Delph au milieu de terrain. En revanche, les Calvert-Lewin, Townsend ou Davies étaient absents en milieu de semaine et devraient de nouveau être indisponibles pour le derby. Dans une forme exceptionnelle, Liverpool devrait prendre le dessus assez largement sur une équipe d'Everton qui a la tête dans le seau, comme à l'aller (victoire 1-4).