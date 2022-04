Pronostic Liverpool Benfica : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale retour de Ligue des Champions

Liverpool finit le travail face au Benfica

Dans un mois d’avril très chargé, Liverpool est toujours en course sur tous les tableaux. Au match aller, les hommes de Klopp sont allés s’imposer à Lisbonne face au Benfica (1-3) dans une partie globalement dominée, où les partenaires d’Henderson auraient même pu marquer plus de buts. En revanche, la défense de Liverpool a montré quelques signes de fébrilité à l’image d’un Konaté, auteur d’une « boulette » , après avoir marqué un bon. La formation anglaise est donc dans une position largement favorable à l’heure de recevoir le club portugais. Le revers concédé contre l'Inter à Anfield au tour précédent a certainement été un bon rappel que malgré une avance de deux buts, rien n’est assuré. En effet, en 8, lesse sont défaits de l’Inter Milan (2-1 en cumulé) en dépit d'une défaite lors du match retour. Sur le plan national, Liverpool est reparti de Manchester avec un nul contre les(2-2) au terme d’une rencontre spectaculaire jouée dimanche entre les deux leaders de Premier League. Menés à 2 reprises, lessont revenus au score grâce à Jota et Mané. Le Sénégalais avait également scoré lors du match aller, comme Luis Diaz. L'ex-ailier de Porto pourrait une nouvelle fois être titularisé face au rival de son ancien club. Ce point du nul permet à City de conserver son point d’avance sur Liverpool. Cette semaine, lesvont affronter le Benfica en demi-finale retour de la Ligue des Champions puis de nouveau Manchester City en demi-finale de la FA Cup. Pour affronter le club portugais, Jurgen Klopp devrait pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Benfica fait face à un gros challenge face à une équipe de Liverpool qui compte 2 buts d’avance et qui joue devant son incroyable public d’Anfield. Les Portugais ont subi les assauts des Anglais lors du match aller mais ont parfaitement profité de l’erreur de Konaté pour marquer un but qui avait permis d’espérer pendant quelques minutes. Néanmoins, le meilleur joueur du match fut le portier grec Vlachodimos qui a multiplié les parades. Le week-end dernier, la formation portugaise s’est reprise en championnat avec un large succès face à Belenenses (3-1) grâce à un triplé de Darwin Nunez. L’Uruguayen, déjà buteur contre Liverpool, est l’homme fort du Benfica. Le prometteur attaquant sera la menace principale pour la défense des Reds. Solide habituellement à Anfield, Liverpool devrait profiter de sa supériorité et des risques que devra prendre Benfica pour l'emporter une nouvelle fois assez largement.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Benfica détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !