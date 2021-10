Pronostic Lille FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le FC Séville à l’expérience face à Lille

Champion de France en titre, le LOSC connait une entame difficile malgré leur victoire dans le Trophée des Champions pour sa 1rencontre de la saison. Depuis, les Lillois sont très irréguliers, capables de battre Marseille avec la manière avant la trêve (2-0), puis de s'incliner chez le promu clermontois lors de la dernière journée (1-0). Les hommes de Gourvennec cherchent leur rythme de croisière et hormis un Jonathan David très efficace, les autres éléments clés du titre de l'an passé sont en-dedans, à l'image des Ikoné, Bamba, Yazici ou même Burak Yilmaz. En Ligue des Champions, le club nordiste a débuté par un match nul face à une formation de Wolfsbourg qui a évolué une trentaine de minutes en infériorité numérique. Ensuite, les Lillois se sont inclinés à Salzbourg en concédant deux penaltys d'Adeyemi. Néanmoins, malgré ces résultats décevants, les Dogues sont encore en course pour la qualif' car ce groupe est très homogène. En effet, dernier de son groupe, le LOSC ne compte que 3 points de retard sur le 1er. Au niveau de l'effectif, Gourvennec peut désormais compter sur Renato Sanches de retour de blessure et qui était titulaire en Auvergne le week-end dernier.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Séville semblait être le grand favori de ce groupe lors du tirage au sort. En effet, le club andalou a montré tout son savoir-faire sur la scène européenne ces dernières saisons en accrochant plusieurs Europa League à son palmarès. En revanche, son début de compétition est décevant puisque les Sévillans ont par deux fois partagé les points à domicile face à Salzbourg (1-1) et à Wolfsbourg (1-1). Lors de ces deux rencontres, les Andalous n'ont pas montré leur meilleur visage et peuvent même s'estimer heureux d'avoir récolté des points. En Liga en revanche, le FC Séville occupe actuellement la 3place à 3 points du leader, la Real Sociedad, qui a joué un match de plus. Les hommes de Julen Lopetegui se sont imposés le week-end dernier sur la pelouse du Celta Vigo grâce à Rafa Mir (0-1). Nouvelle bonne trouvaille sévillane, l'ancien buteur de Huesca devrait de nouveau être titularisé puisque En-Nesyri est forfait. Depuis le début de saison, le club andalou s'appuie sur son excellente défense, la meilleure du championnat pour accrocher des résultats. L'international français Jules Koundé forme une excellente doublette avec le brésilien Diego Carlos. Mais même sans les deux joueurs ce week-end, la charnière temporaire Fernando-Rekik (Carlos et Koundé seront là mercredi) a tenu le coup. Pour cette affiche, l'expérience européenne du FC Séville pourrait être déterminante pour lui permettre de s'imposer dans le Nord de la France face à des Lillois qui courent après un succès européen.