Pronostic Lens Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice résiste à Lens

Très belle surprise de la saison dernière, le Racing Club de Lens avait été tout proche de décrocher l’un des accessits européens. Sur sa lancée, la formation lensoise a très bien débuté ce nouvel exercice, en étant même pendant plusieurs journées le dauphin du PSG. Depuis la reprise en 2022, les Sang et Or sont nettement moins réguliers et ont reculé à la 10place du classement. Le week-end dernier, la formation nordiste s’est inclinée à la Meinau face au Racing Club de Strasbourg (1-0). Les Lensois ont encaissé un penalty d’Ajorque et regretteront certainement celui oublié en leur faveur. A noter que le portier Leca a également arrêté une tentative de Gameiro. A Bollaert, Lens est aussi sur courant alternatif. Tenus en échec par Lyon (1-1), les lensois s’étaient fait surprendre par Brest (0-1). En revanche, pour leur dernière réception, les Sang et Or avaient profité des largesses de la défense clermontoise pour s’assurer un succès tranquille (3-1). Pour la réception de Nice, Franck Haise devrait pouvoir compter sur un effectif quasiment au complet puisque Sotoca et Danso ont purgé leur match de suspension.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’OGC Nice est l'une des équipes qui est le plus sous pression lors de cette dernière ligne droite. Sur le podium depuis de nombreuses journées, les Aiglons payent leurs récentes contre-performances en Ligue 1 et ont reculé en 5position. Les hommes de Galtier accusent 2 points de retard sur Rennes, 3et 5 sur l’Olympique de Marseille, 2. Tenu en échec par Montpellier (0-0) où Benitez a sorti un penalty, le club niçois a perdu un match important au stade Vélodrome face à Marseille (2-1) dans un match où les Azuréens auraient pu bénéficier d’un penalty. Après le choc face aux Olympiens, les Aiglons ont affronté le Stade Rennais le week-end dernier. Face à un adversaire direct pour le podium, Nice a réalisé une prestation intéressante en ouvrant le score par Delort, qui avait déjà scoré le but victorieux face à Paris. Globalement dominés dans la partie, les Niçois n’ont pas su tenir le résultat en encaissant un but par Martin Terrier. En déplacement, l’OGCN n’est pas au mieux avec 4 matchs sans la moindre victoire. Un peu moins bien ces dernières semaines, Nice doit relancer la machine surtout que la finale de la Coupe de France face à Nantes approche à grand pas. Déterminé à se ressaisir et perdant tout de même assez peu (1 seule défaite sur les 7 derniers matchs toutes compétitions confondues), Nice devrait accrocher au moins le point du nul face à une équipe de Lens, pas toujours constante dans ses prestations.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !