Pronostic Leipzig Shakhtar Donetsk : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Leipzig se reprend en Europe face au Shakhtar

Suite au départ de Nagelsmann au Bayern Munich, Leipzig avait décidé de miser sur Jesse Marsch l'an passé. L'Américain n'a jamais réussi à imposer sa patte sur le Red Bull. Son remplacement par Tedesco a été bénéfique puisque Leipzig a livré une superbe seconde partie de saison au cours de laquelle il a décroché sa place en Ligue des Champions et a également remporté la Coupe d'Allemagne face à Fribourg. Cependant, le nouveau début de saison du RB est encore compliqué. Battu par le Bayern en SuperCoupe (3-5), Leipzig n'a remporté qu'une seule rencontre en Bundesliga lors de la réception de Wolfsbourg (2-0). Après 5 journées de championnat, le bilan est pauvre avec une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Au niveau de l'effectif, Leipzig est parvenu à conserver son international français Christopher Nkunku et a rapatrié Timo Werner. Au contraire de son équipe, Nkunku réalise un très bon départ avec 5 buts inscrits en 6 matchs. Leipzig veut profiter de l'Europe pour se relancer.

De son côté, le Shakhtar a retrouvé le chemin des compétitions officielles à la fin du mois d'août, son championnat ayant été arrêté début 2022 en raison de l'invasion russe en Ukraine. Tenu en échec par le Metallist 1925 lors de la 1journée (0-0), le club ukrainien a ensuite remporté deux matchs consécutifs face à Krybvas (1-0) et contre le Rukh Kiev (0-1). Ces résultats permettent au Shakhtar d'occuper la 2place du classement derrière le FK Zorya. L'effectif du Shakhtar a énormément changé depuis l'invasion russe en Ukraine puisque sa colonie de Brésiliens a quitté le club. Parmi les étrangers, seul Traoré est resté dans l'effectif du club de Donestk. Dans le sens des arrivées, le Shakhtar a attiré Zubkov, Petryak, Mykhaylichenko et l'arrière droit brésilien Lucas Taylor. Loin d'être brillant cette saison mais jouant à domicile, Leipzig devrait se reprendre face à une équipe du Shakhtar totalement métamorphosée et en manque de rythme. Comme souvent cette année, la défense allemande devrait être perméable.