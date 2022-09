Pronostic Leipzig Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund n'arrange pas les affaires de Leipzig

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Leipzig - Dortmund :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une nouvelle page s’écrit à Leipzig. Les deux dernières gifles reçues à Francfort (4-0) en championnat et contre le Shakhtar (1-4) mardi en Ligue des Champions ont poussé le RBL à se séparer de son entraineur Domenico Tedesco. Marco Rose a été engagé dans la foulée et connaîtra donc sa première ce samedi sur le banc lipsien, face à son ancien club. C’est lors de leur dernière réception en Bundesliga (2-0 contre Wolfsburg) que Christopher Nkunku et ses coéquipiers ont signé leur unique victoire dans cet exercice, en cinq sorties. Ils occupent la onzième place au classement. L’ancien Parisien, toujours habile devant le but adverse (6 buts), représentera le plus grand danger pour la défense du BVB.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Le début de saison de Dortmund est bien meilleur. Encore attendu pour donner du fil à retordre au Bayern en haut du classement, le BVB a remporté quatre de ses cinq premiers matches de championnat. Il reste sur des succès acquis sur la plus petite des marges chez le Hertha (0-1) et dans son antre face à Hoffenheim (1-0). En milieu de semaine, les Noir et Jaune ont confirmé leur forme du moment en Ligue des Champions en ne laissant aucun espoir à Copenhague (3-0), toujours au Signal Iduna Park. Ces débuts réussis font de l’équipe d’Edin Terzic la 2au classement, à égalité de points avec Fribourg. Sans désormais le cyborg Haaland parti du côté de Manchester City, Dortmund s’en remet principalement à l’emblématique Reus (3 buts) pour animer le secteur offensif. Les Marsupiaux pourraient enchaîner une nouvelle victoire face à une équipe de Leipzig en difficultés.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Dortmund encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !