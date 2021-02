Pronostic Leicester Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool rebondit à Leicester

La 24journée de Premier League débute par une très belle affiche entre Leicester et Liverpool. Lesoccupent actuellement la 3place du classement avec 3 points d'avance sur leur adversaire du jour, 4e. La bande à Brendan Rodgers pourrait effectuer une très belle opération en cas de succès face à un adversaire direct pour le Top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions. Les partenaires de Wesley Fofana sont un peu moins bien ces dernières semaines. En effet, lesont été tenus en échec par Everton (1-1) et Wolverhampton (0-0), puis se sont inclinés dans son stade face à Leeds (1-3). Excellent en déplacement, avec l'actuel meilleur bilan de PL, Leicester souffre dans son King Power avec déjà 5 revers concédés en championnat depuis le début de saison. A l'aller, Leicester s'était lourdement inclinés à Anfield (3-0). En milieu de semaine, Leicester a souffert en FA Cup pour s'imposer face à Brighton (1-0) avec un but à la dernière seconde de la rencontre, qui a permis aux Foxes de s'éviter 30 minutes supplémentaires.

De son côté, Liverpool vit des heures difficiles. Lesont certainement dit adieu au titre de champion en Premier League en s'inclinant contre Manchester City (1-4) le week-end dernier. Plutôt bons pendant 65 minutes, lesse sont écroulés en fin de rencontre avec deux grossières erreurs d'Alisson qui ont permis à City de faire la différence. Ce revers est le troisième consécutif à domicile après ceux concédés face à Burnley et Brighton. En revanche, les hommes de Klopp restent sur deux très belles victoires en déplacement face à Tottenham (1-3) et West Ham (1-3). Marqué par la défaite face à City, Klopp devrait apporter quelques changements dans sa formation avec l'incorporation de l'une de ses recrues hivernales, à savoir Ben Davies ou Ozan Kabak, ce qui pourrait permettre à Jordan Henderson ou Fabinho d'évoluer plus haut. Dans ce choc important pour les places qualificatives de Ligue des Champions, Liverpool dispose des ressources pour ramener la victoire du King Power, où Leicester n'est pas infaillible.