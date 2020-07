Pronostic Leganes Real Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Leganes face au Real pour espérer son maintien

Grace à sa victoire contre l'Athletic Bilbao (1-0) jeudi et celle contre Valence (1-0) le week-end dernier, Leganes s'est offert le droit de croire en son maintien. L'équation est simple, contre une équipe du Real qui devrait faire tourner pour ce dernier match, Leganes doit gagner et devra attendre un faux pas de Vigo à l'Espagnol (un match nul ou une défaite). Une hypothèse qui prend de l'épaisseur au vu de la forme de Leganes et de celle de Vigo. En face, le Real Madrid est champion d'Espagne 2019-2020 grâce à sa victoire contre Villareal lors de la dernière journée. Suite à un doublé de Karim Benzema, Ibarra a réduit la marque en vain, permettant ainsi à la Maison Blanche de remporter le 34e titre de son histoire. Derrière le Barca avant la reprise des hostilités, le Real a signé un sprint final remarquable. Avant cette victoire contre Villa, le club de la capitale avait dominé Eibar, Valence, Sociedad, Majorque, l'Espagnol, Getafe, Bilbao, Alaves et Grenade. Le titre du Real ne souffre d'aucune contestation. Beaucoup plus motivé sur ce match, Leganes pourrait surprendre cette équipe du Real, surtout quand on se remémore le match post-titre de Liverpool (défaite 4-0 à Manchester City).