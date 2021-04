Pronostic Leeds Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United enchaîne à Leeds

Comme souvent cela arrive avec les équipes de Bielsa, Leeds a connu un passage compliqué au cœur de l'hiver lorsque les terrains étaient lourds et où le jeu exigeant prôné par l'Argentin souffrait du manque de fraîcheur de ses hommes. Depuis quelques semaines, les se montrent nettement plus performants avec 5 journées sans la moindre défaite, avec 3 victoires et 2 nuls. Lors de ce passage, Leeds a battu Manchester City (1-2) à l'Etihad et a tenu tête à Chelsea (0-0) et Liverpool (1-1) à Elland Road. United est prévenu et s'attend à un match compliqué face à des Peacocks revanchards suite à leur lourde défaite de l'aller (2-6) à Old Trafford. En revanche, les hommes de Bielsa sont calés en milieu de tableau à la 10place et ne jouent plus rien dans cette fin de saison. De son côté, Manchester United a certainement dit adieu au titre après la victoire de City à Aston Villa mercredi. A 5 journées de la fin, les comptent désormais 11 points d'avance sur les, qui ont cependant un match en moins. Au rayon des bonnes nouvelles, la bande à Solskjaer a quasiment assuré sa place en Ligue des Champions puisqu'elle compte le même gap de 11 points d'avance sur West Ham, 5. United se montre régulier en Premier League depuis début novembre puisqu'il n'a perdu qu'une seule fois face à Sheffield (1-2) à Old Trafford. De plus, malgré leur élimination en quart de finale de la FA Cup, United a réagi en Europa League en se qualifiant tranquillement contre Grenade pour les demi-finales, qu'ils disputeront face à l'AS Roma. Lors des deux derniers succès en championnat, Mason Greenwood s'est distingué et sera une nouvelle fois l'une des menaces principales pour Leeds. En réussite depuis de longues semaines, Manchester United devrait s'imposer sur le terrain de Leeds qui ne joue plus rien cette saison.