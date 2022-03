Pronostic Le Havre Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre – Caen : un derby sans vainqueur

Le Havre reçoit le Stade Malherbe de Caen dans le cadre de la 30journée de Ligue 2. Ce derby normand s'annonce indécis entre deux équipes irrégulières lors des dernières semaines. En effet, les Havrais ont souvent eu l'opportunité de se rapprocher des playoffs mais n'ont jamais saisi les opportunités qui se sont présentées. Revenu près du Top 5 après ses victoires face à Nancy (1-0) et contre Quevilly Rouen (0-2), Le Havre s'est ensuite incliné dans son stade Océane face à Nîmes (0-1) dans une rencontre outrageusement dominée. En milieu de semaine, les Normands se sont inclinés sur la pelouse de Dijon (2-0) et ont en plus perdu leur capitaine Lekhal, qui a reçu un carton rouge et qui sera absent pour ce derby. Résultat, les hommes de Le Guen sont toujours en 6e position avec 7 points de retard sur la dernière équipe qualifiée pour les playoffs. De son côté, le Stade Malherbe de Caen est remonté à la 10place du classement grâce notamment à d'excellents résultats à domicile. En effet, les hommes de Stéphane Moulin viennent de remporter leurs 3 derniers matchs à d'Ornano avec une superbe prestation face au leader toulousain le week-end dernier (4-1). Particulièrement efficace lors de ce match, les Caennais se sont eb revanche contentés d'un match nul en milieu de semaine sur la pelouse de Valenciennes (1-1). Les Normands avaient rapidement ouvert le score mais n'ont pas su conserver leur avantage avec une égalisation rapide des Nordistes. Loin de ses bases, Caen a obtenu 8 nuls sur ses 14 matchs disputés depuis le début de saison. Ce derby normand s'annonce indécis et comme au match aller, on pourrait assister à un match nul à grosse cote.