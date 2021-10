Pronostic Juventus Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Des buts entre la Juventus et Sassuolo

Après un très mauvais départ, la Juventus semble avoir retrouvé de sa superbe. Remontés à la 6place de la Serie A, lesont également 3 matchs de C1 (Malmö, Chelsea et Zenit 1-0 en Russie la semaine passée). La Vieille Dame reste sur 9 matchs sans défaite (7 victoires et 2 matchs nuls) toutes compétitions confondues et sur un bon point du nul accroché dimanche sur la pelouse de l'Inter (1-1). De retour de blessure à San Siro, Dybala (4 buts cette saison) devrait être titularisé ce mercredi.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Désormais orphelin de son entraîneur De Zerbi, Sassuolo n'est que 13de cette Serie A car trop irrégulier (3 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites). Cependant, comme la Juventus, Sassuolo va mieux. Sur les 4 dernières journées, ils n'ont perdu que contre l'Inter (1-2), pour 1 match nul chez un Genoa mal classé (2-2) et 2 victoires contre la Salernitana (1-0) et ce week-end face à Venise (3-1). A l'image de ce match, 4 des 5 dernières rencontres de Sassuolo, ont vu des buts des deux côtés, ce qui pourrait être encore le cas ce mercredi. Porté par un bon Berardi (4 buts en 7 matchs de Serie A et également buteur pour l'Italie face à la Belgique en Ligue des Nations), Sassuolo pourrait en effet embêter la Juve.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Sassuolo encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !