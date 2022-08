Pronostic Juventus AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'AS Roma enchaîne face à Cremonese

Seulement 4de Serie A lors des deux dernières saisons, la Juventus espère pouvoir se battre de nouveau pour le titre et pourquoi pas faire meilleure figure en C1 où elle sera opposée au PSG. Renforcés cet été, lesont en revanche déjà perdu Pogba et Di Maria sur blessure. Après avoir dominé de la tête et des épaules Sassuolo pour la 1journée de Serie A (3-0), la Juve a déçu lundi en se montrant incapable de s'imposer chez la Sampdoria (0-0). Finalement resté à Turin, Adrien Rabiot a vu son but être refusé en raison d'un hors-jeu du goleador Vlahovic.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐du dernier championnat italien, l'AS Roma a sauvé sa saison en remporté la 1Ligue Europa Conférence de l'histoire. C'est aussi le 1titre européen de l'histoire du club que José Mourinho a apporté à ce club. Egalement renforcé cet été (Dybala, Matic, Celik...), la Roma a aussi vu l'une de ses recrues se blesser rapidement, en l'occurrence l'ancien Parisien Wijnaldum. Déjà séduisant en préparation avec notamment des victoires sur Tottenham (1-0) et le Shakhtar (5-0), le club de la Louve a démarré sa saison officielle par 2 victoires très solides : chez la Salernitana (0-1) et à domicile sur le même score face à Cremonese (1-0). N'ayant pas encore concédé de but, la Roma pourrait revenir du Juventus Stadium avec au moins un point.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus AS Roma encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !