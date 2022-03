Pronostic Italie Macédoine du Nord : Analyse, cotes et prono du barrages pour la Coupe du Monde 2022

L’Italie assure face à la Macédoine du Nord

Après avoir connu un séisme avec sa non-participation au Mondial 2018, l'Italie a rectifié le tir de la plus belle des manières en remportant le Championnat d'Europe 2020 en dominant l'Angleterre à Wembley en finale. Depuis ce titre, laa disputé le dernier carré de la Ligue des Nations où elle s'est contentée de la troisième place derrière la France et l'Espagne. Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022, l'Italie a raté plusieurs opportunités de prendre de l'avance sur la Suisse et s'est fait dépasser in extremis par la. Les hommes de Mancini sont restés invaincus mais ont signé 4 nuls face à la Suisse (aller et retour) et plus surprenant contre la Bulgarie et l'Irlande du Nord. Les Italiens jouent donc leur place pour le Qatar lors de ces barrages. Dans un premier temps, les Azzurris doivent se défaire de la Macédoine du Nord avant de pouvoir affronter le vainqueur du duel qui oppose le Portugal à la Turquie. Pour ce rassemblement, Roberto Mancini a évidemment appelé les cadres du titre avec les Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Verratti, Jorginho, Barella, Berardi ou Insigne mais aussi de nouvelles têtes très intéressantes à l'image des joueurs de la Roma, Pellegrini et Zaniolo. De plus, Mancini n'ayant toujours pas trouvé d'avant-centre qui s'est imposé dans la Nazionale, a tenté le coup Joao Pedro. D'origine brésilienne, l'attaquant de Cagliari a été récemment naturalisé mais Mancini devrait rester sur un trio d'attaquants composé d'Insigne, Immobile et Berardi. Au rayon des absences, les Di Lorenzo, Toloi, Spinazzola, Bernadeschi, Chiesa, Kean ou Balotelli sont soit blessés, soit à cours de forme, soit écartés.

En face, la Macédoine du Nord est une modeste nation du football qui occupe la 67place au classement FIFA. Cependant, les Lynxs sont parvenus à se qualifier pour le dernier championnat d'Europe mais n'ont pas réussi à sortir de la phase de groupe, dominés par les Pays-Bas, l'Ukraine et l'Autriche. En progrés, les Macédoniens ont réalisé une campagne de qualification pour le Mondial 2022 plutôt intéressante puisqu'ils sont parvenus à accrocher la deuxième place de leur groupe derrière l'Allemagne mais devant des sélections comme la Roumanie, l'Arménie ou l'Islande. En remportant ses deux derniers matchs face aux Arméniens (3-1) et contre les Islandais (3-1), la Macédoine du Nord s'est qualifiée pour ces barrages. Lors de cette campagne, les hommes de Milevski ont signé un exploit retentissant en s'imposant en Allemagne (1-2). Au niveau de l'effectif, depuis l'arrêt de Pandev, les joueurs principaux sont le Napolitain Elmas, l'ancien joueur de Leeds Alioski ou l'attaquant Trajkovski. Largement supérieure et à domicile, l'Italie devrait faire le taf et se qualifier pour la finale de barrage.