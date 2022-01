Pronostic Inter Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter en champion face à la Lazio

Champion d'Italie en titre, l'Inter réalise un excellent début de saison. D'une part, les Nerazzurri ont déjà pris les commandes de la Serie A avec 1 point d'avance sur leur voisin milanais. D'autre part, les hommes de Simone Inzaghi se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions où ils retrouveront Liverpool. Malgré des départs importants à l'intersaison avec Hakimi, Lukaku ou Conte qui ont tous quitté le club, le club lombard a opéré judicieusement en attirant Simone Inzaghi, qui avait fait un très bon travail à la Lazio, mais aussi les Dumfries, auteur d'un très bon Euro avec les Pays Bas et un Edin Dzeko habitué aux joutes de Serie A. Depuis le début de saison, l'Inter se montre très solide avec une seule défaite concédée sur la pelouse de … la Lazio (3-1). Les partenaires de Brozovic auront à cœur de prendre leur revanche lors de ce match retour. La formation nerazzurri est sur une excellente dynamique de 7 victoires consécutives, dont 6 sans encaisser le moindre but. En milieu de semaine, les Milanais se sont déplacés à Bologne sans pouvoir affronter leurs adversaires contraints de respecter une quarantaine. Cette opposition devrait donc être reportée à une date ultérieure. Depuis le début de saison, Lautaro Martinez et Edin Dzeko sont les fers de lance de l'attaque intériste avec respectivement 11 et 8 buts.

En face, la Lazio n'est pas sur la même dynamique puisque le club romain se retrouve seulement en 8e position du classement. L'équipe romaine compte 6 points de retard sur le Top 4. Depuis la fin novembre, les Laziale ont disputé 8 rencontres de championnat au cours desquelles ils ont remporté seulement 3 rencontres face à la Sampdoria, le Genoa et Venise. En milieu de semaine, la Lazio a connu une nouvelle désillusion en faisant un match nul face à Empoli (3-3). Lors de cette rencontre, Ciro Immobile a marqué un penalty qui aurait pu permettre au club romain de s'imposer. Un nul face à un promu n'est pas un résultat satisfaisant pour une formation qui vise de finir dans le Top 4. Pour cette affiche, l'Inter devrait poursuivre sa route et prendre sa revanche sur la Lazio qui est à l'heure actuelle la seule équipe à avoir battu le champion en titre.