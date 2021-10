Pronostic Guingamp Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp et Rodez se neutralisent

L'En Avant Guingamp a changé de cap cet été avec la nomination de l'ancien milieu de terrain Stéphane Dumont. L'ancien joueur du LOSC pose progressivement sa patte sur le jeu des Bretons. Après avoir signé 4 rencontres sans le moindre succès, l'En Avant a connu un bon passage avec des succès sur Auxerre et le Paris FC pour un nul contre l'AC Ajaccio. Ensuite, les Guingampais sont retombés dans leur travers en alignant deux défaites face à Niort et Sochaux. La semaine passée, la formation bretonne se déplaçait chez le promu Quevilly-Rouen et a ramené un bon match nul (2-2). Les nombreux matchs nuls concédés par Guingamp n'ont pas permis au club breton de progresser au classement. En effet, les Bretons se retrouvent seulement en 14position avec 3 points de plus que le 1relégable.

En face, Rodez dispute sa troisième saison consécutive en Ligue 2. Les Ruthénois se sont montrés solides l'an passé en signant de nombreux matchs nuls et au final, la formation aveyronnaise est parvenue à se maintenir. Lors de ce nouvel exercice, les hommes de Laurent Peyrelade ont connu un très bon passage avec 6 journées sans la moindre défaite. Battus ensuite par Auxerre et Ajaccio, deux clubs qui luttent pour la montée en Ligue 1, le club ruthénois ne s'est pas désuni. En effet, le week-end dernier, Rodez a obtenu un nul face à Grenoble (1-1) à domicile. Rodez et Guingamp connaissent un départ de saison très semblable. Ces deux équipes sont assez proches et font pas mal de nuls en ce début de saison (4 pour Rodez et 5 pour Guingamp en 10 journées). Elles pourraient donc se neutraliser lors d'un match nul à grosse cote.