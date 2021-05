Pronostic Groupe C Euro 2021 : analyse, cotes, pari à prendre et bonus offerts !

Les Pays-Bas font le taf dans le Groupe C

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce groupe C de l'Euro 2021 :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Absents des deux dernières grandes compétitions internationales, les Pays-Bas, vice-champions du Monde 2012, ont retrouvé de leur superbe ces dernières années. Lesont surfé sur l’épopée de l’Ajax en Ligue des Champions mais aussi sur l’affirmation des de Ligt, de Jong, Wijnaldum ou Depay pour se refaire une santé. En 2019, les Bataves ont réussi à se hisser en finale de la première campagne de Ligue des Nations en remportant son groupe devant les deux derniers champions du Monde, l’Allemagne et la France. Malheureusement pour eux, les Néerlandais se sont inclinés sur la dernière marche face au Portugal. La sélection batave a connu quelques soubresauts cette saison avec le départ de Ronald Koeman au FC Barcelone et la lourde blessure de son capitaine Virgil Van Dijk. Les derniers résultats avec une défaite en Turquie lors des qualifications pour le prochain Mondial prouvent que le nouveau sélectionneur De Boer a du pain sur la planche pour faire passer un palier à son équipe. En revanche, ce groupe A semble largement à portée de sa sélection.chezau lieu de 100€ jusqu'au 26 mai⇒ ⇒⇐ ⇐Dans ce groupe C de l'Euro 2021, l’Ukraine et l’Autriche seront les principaux adversaires des Pays-Bas. La sélection dirigée par Andrey Shevshenko s’est brillamment qualifiée en finissant en première position d’un groupe qui comprenait également le champion d’Europe en titre, le Portugal, et la Serbie. Même si les Ukrainiens sont en progression, on les a vu assez faibles récemment face à la France malgré un match nul obtenu, et ils devraient plus vraisemblablement lutter avec l’Autriche pour la 2place du groupe derrière les Pays-Bas. La sélection autrichienne fait partie de ces équipes qui montent en puissance depuis quelques saisons. Avec plusieurs joueurs évoluant en Bundesliga, comme Sabitzer ou Alaba, l’Autriche peut s’appuyer sur un noyau solide qui tenter de créer une surprise lors de ce championnat d’Europe. De son côté, la Macédoine du Nord de Goran Pandev semble condamner à finir bon dernier de la poule pour sa première participation à une phase finale d’une compétition internationale, qui est déjà en soit un exploit.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic groupe C Euro 2021 détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !