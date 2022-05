Pronostic Grenoble Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio ne lâche pas sa 2e place à Grenoble

Avec 6 points d'avance sur la zone de relégation et 2 matchs à jouer, Grenoble devrait logiquement assurer son maintien. Au sortie d'une saison où ils avaient atteint les barrages, les Grenoblois ont souffert lors de cet exercice. L'arrivée de Vincent Hognon à mi-saison a permis au club isérois de se sauver. L'ancien coach messin a pourtant connu des débuts laborieux mais a ensuite imposé sa patte sur le jeu de son équipe. Depuis le début du mois de mars, Grenoble affiche un très bon bilan de 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites lors des 10 dernières rencontres. Ces points récoltés permettent à la formation iséroise d'assurer quasiment sa place en Ligue 2. Le week-end dernier, le GF38 a partagé les points avec Amiens (1-1) au Stade des Alpes.

En face, Ajaccio est actuellement la formation la mieux placée pour rejoindre directement Toulouse en Ligue 1. 2e au classement, les Corses comptent 3 points d'avance sur Auxerre son premier poursuivant. En s'imposant ce week-end en Isère, les hommes de Pantaloni pourraient même valider leur ticket en Ligue 1 en fonction du résultat des Bourguignons en déplacement au Havre. Après ce match, le club corse recevra Toulouse. Sur une excellente dynamique, les Ajacciens ont remporté 6 de leurs 7 derniers matchs. Le week-end dernier, les Corses ont pris le dessus sur une équipe havraise qui ne joue plus grand-chose (1-2). Mal parti avec l'ouverture du score des normands, l'ACA a rapidement renversé la rencontre avec des réalisations de Courtet et Barreto. Sur sa lancée, Ajaccio pourrait décrocher un précieux succès face à une équipe grenobloise qui ne joue plus grand-chose.