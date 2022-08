Pronostic Getafe Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un match à sens unique pour Villarreal face à Getafe ?

Getafe est dans une forme très inquiétante en ce début de saison avec deux lourdes défaites à son actif à domicile : dans le mini-derby de Madrid face à l'Atlético (0-3), puis lundi dans une petite stupeur face au promu Girona (3-1). Des défaites qui s'accumulent à celle de la pré-saison face à Albacete (1-0), Elche (0-1) ou encore Leganes (2-0). Les ont eu chaud au train l'an passé en terminant seulement 15 de la Liga avec un petit point d'avance sur le premier relégué (Grenade, 38 points) et a priori cette saison, les Madrilènes joueront le maintien et rien d'autres. Villarreal quant à elle semble marcher sur l'eau en ce début de saison confirmant son très beau parcours l'an passé en Ligue des Champions (demi-finaliste) En déplacement sur les deux premières journées de la Liga sur les pelouses de Valladolid et de l'Atlético Madrid (0-3 et 0-2), le Sous-Marin jaune devrait faire la passe de trois victoires sur ce troisième déplacement consécutif. Pour pousser un peu plus loin, les hommes de Emery se sont adjugés jeudi leur qualification en phase de groupes de Ligue Europa Conférence en surpassant les Croates de l'Hajduk Split (6-2 au cumul des deux matchs). Villarreal n'a plus perdu depuis 13 matchs toutes compétitions confondues (amicaux inclus) dont 6 succès consécutifs. Déjà auteur de 2 buts en 4 matchs, Gerard Moreno pourrait encore marquer, face à une défense poreuse.