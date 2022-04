Pronostic Getafe Betis Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Betis joue le coup à fond face à Getafe

Pour conclure la 34journée de Liga, Getafe reçoit le tout récent vainqueur de la Copa del Rey, le Betis Séville. A l'orée de cette journée, le club situé dans la banlieue madrilène lutte pour son maintien et possède une avance de 5 points sur le premier relégable, Grenade. 15, les Azulones ont dernièrement accroché deux victoires importantes face à Majorque (1-0) et surtout le week-end dernier sur la pelouse du Celta Vigo qui ne joue plus grand chose (0-2). Getafe avait entretemps subi deux revers contre des formations jouant le haut de tableau, à savoir le Real Madrid et Villareal, les 2 représentants espagnols en demi-finale de la Ligue des Champions. Dans cette formation, on retrouve notamment le turc Unal qui réalise un très bon exercice avec 15 buts inscrits. La semaine passée à Vigo, l'ancien Merengue Borja Mayoral a été décisif avec un doublé.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Betis Séville a remporté la Coupe du Roi en prenant le dessus sur Valence lors de la séance des tirs aux buts. Sur cette finale jouée à Séville, les Andalous ont ainsi récompensé leur très belle saison, et assuré leur place dans une compétition européenne. Toujours dans le coup en Liga, le Betis ne compte que 4 points de retard sur le 4, l’Atlético Madrid. Libérés par leur succès en Coupe, les Sévillans devraient jouer le coup à fond en Liga pour tenter de revenir sur le Top 4. Le Bétis s’était incliné contre Elche (0-1) lors de la dernière journée de championnat, certainement car la formation andalouse avait en tête sa finale. Avant cela, ils avaient aligné 5 matchs sans défaite en Liga (3 victoires et 2 nuls face à la Sociedad et Vigo). Porté par un Borja Iglesias encore buteur en finale de coupe (19e but toutes compétitions confondues), le Betis semble disposer des ressources pour s’imposer à Getafe.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Getafe Betis Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !