Pronostic France Espoirs Pays-Bas U21 : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de l'Euro Espoirs

La France décroche une demie face aux Pays-Bas

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Pays Bas U21 - France U21 :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tombés dans un groupe d'éliminatoires largement à leur portée, les Pays-Bas ont survolé leur poule en compagnie du Portugal. Les Bataves ont fini en tête avec les Lusitaniens en signant 9 victoires pour une seule défaite (face aux Portugais) avec une différence de buts largement favorable de 46 buts inscrits pour seulement 5 concédés. Sur leur lancée, les Oranje ont réussi une première partie d’Euro solide avec deux nuls contre la Roumanie (1-1) et l’Allemagne (1-1). Ensuite, les partenaires du Lillois Botman ont surclassé la Hongrie (6-1) pour décrocher cette place en quart de finale. Dans cette sélection, outre Botman, on retrouve également le prometteur Justin Kluivert. En revanche, les Pays-Bas déplorent l’absence de l’ailier du PSV Eindhoven Gakpo, buteur à deux reprises lors de la première phase de cet Euro Esoiurs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la France arrive avec beaucoup d’ambition lors de cet Euro U21. Les Bleus ont facilement décroché leur place dans ce championnat d’Europe en terminant premier de leur groupe avec la Suisse. A l’instar des Pays-Bas, les Français ont quasiment réalisé une phase de groupe parfaite avec un seul revers concédé face aux Suisses. Porté par un excellent Odsonne Edouard, buteur à 11 reprises, la sélection tricolore s’est certainement vue trop forte lors de la phase finale de l’Euro. En effet, les joueurs de Sylvain Ripoll se sont faits surprendre d’entrée par le Danemark (0-1). La suite fut nettement meilleure avec deux succès convaincants face à la Russie (0-2) et l’Islande (0-2). Pour ces quarts de finale, Ripoll déplore quelques absences importantes puisque Lafont et Kolo Muani sont engagés en play-offs de maintien avec le FC Nantes, tandis que Wesley Fofana s’est blessé lors de la dernière journée de Premier League. Pour les remplacer, le sélectionneur a fait appel à la révélation de cette fin de saison, le portier stéphanois, Etienne Green, à Kalimuendo et à Disasi. La France possède un effectif de très bonne facture avec les Upamecano, Tchouaméni, Camavinga, Gouiri ou Edouard, qui devrait lui permettre de passer ce stade des quarts de finale.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays Bas France Espoirs encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !