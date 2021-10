Pronostic France Espagne : Analyse, cotes et prono de la finale de Ligue des Nations

Jusqu'à ce dimanche inclus seulement, Betclic vous offre votre 1er pari remboursé de 120€ au lieu de 100€ habituellement en EXCLU sur SOFOOT. Ce France - Espagne est donc le dernier gros match pour pouvoir profiter de ce bonus exceptionnel

120€ en EXCLU chez Betclic au lieu de 100€ sur France - Espagne

Attention :

Nos pronostics France - Espagne

Profitez de 120€ offert chez Betclic EN EXCLU dès la fin du match :

Profitez de 120€ offert chez Betclic EN EXCLU dès la fin du match :

Profitez de 120€ offert chez Betclic EN EXCLU dès la fin du match :

Les Bleus en reconquête

L'Espagne sûre de sa force

Deschamps renouvelle son système en 3-5-2

Les compo probables :

Le titre pour les Bleus

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce France Espagne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'au 10 octobre seulement (c'est à dire ce dimanche minuit),offreà tous les lecteurs de SoFoot avec le code SOFOOT120 :- Rentrez bien le codedans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.L'équipe de France n'est plus aussi souveraine qu'en 2018 et Didier Deschamps a effectué de nombreuses modifications, dans le choix des hommes et le système tactique, avant l'Euro 2021. Ces changements n'ont pas été récompensés cet été. Qualifiés à la 1ère place de leur groupe au forceps, les Bleus sont ensuite tombés de haut en se faisant sortir dès les 8es de finale du championnat d'Europe par la Suisse. Deschamps a bien évidemment conservé sa place sur le banc mais sa position s'est tout de même affaiblie. En septembre, les coéquipiers de Raphaël Varane n'ont ensuite pas vraiment brillé durant les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 en septembre. Ils occupent largement la tête de la poule mais l'équipe a affiché de sérieux manques avec 2 matchs nuls concédés contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) et en Ukraine (1-1) avant de l'emporter face à la Finlande (2-0). Dans ce Final 4 de la Ligue des Nations, l'équipe de France a affiché des ressources importantes pour se défaire de la Belgique jeudi dernier. Surclassés par les Diables Rouges durant la 1ère mi-temps, les Bleus ont ensuite brillamment réagi lors du 2nd acte. Portés par leurs individualités, les Bleus ont rattrappé un retard de 2 buts pour s'imposer (3-2) et ainsi accéder à la finale de cette Ligue des Nations.L'équipe d'Espagne est régulièrement la cible des critiques des observateurs qui n'apprécient le style basé la possession à outrance. Néanmoins, on ne peut pas enlever à la Roja la maîtrise qu'elle affiche dans ses matchs, peu importe l'adversaire en face. Durant l'Euro 2021, les hommes de Luis Enrique sont parvenus à se hisser dans le dernier carré. En demi-finale, ils ont nettement dominé le futur lauréat, l'Italie, mais ont finalement chuté à la suite de la séance des tirs au but. En septembre dernier, l'Espagne a chuté en Suède (2-1) avant d'enchaîner 2 succès contre la Géorgie (4-0) et au Kosovo (0-2). Ces résultats placent la sélection à la 1ère place du groupe B des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Mercredi dernier, les partenaires de Sergio Busquets ont pris leur revanche sur l'Italie. A l'occasion des demi-finales de la Ligue des Nations, ils ont comme à leur habitude confisqué le ballon (75% de possession) et nettement dominé la Squadra Azzurra à Milan (1-2). L'Espagne a maîtrisé la rencontre et a réussi à se montrer efficace devant, son pêché mignon habituellement.Pour cette finale de la Ligue des Nations, Didier Deschamps peut compter sur la quasi-totalité de ses cadres. La quasi-totalité seulement car l'incontournable N'Golo Kanté est forfait pour ce rassemblement d'octobre. En son absence, Adrien Rabiot a été associé à Paul Pogba dans l'entrejeu tandis que le trio offensif n'a pas bougé avec les cadres Mbappé, Griezmann et Benzema. Derrière, on retrouve une défense à 3 avec, de droite à gauche, Kounde, Varane et Lucas Hernandez. En face, l'Espagne est privée de plusieurs éléments importants ce dimanche. Déjà absents en demi-finale, le buteur providentiel Morata, l'ailier Dani Olmo, la pépite Gavi et le capitaine à l'Euro Jordi Alba ne sont pas là. Luis Enrique devrait renouveler sa confiance aux éléments qui ont étouffé les Italiens mercredi à Milan. Devant, Ferran Torres, auteur d'un doublé, et Mikel Oyarzabal ont été très remuants et alimentés par un milieu très solide au sein duquel on retrouve les espérimentés Busquets et Koke ainsi que la pépite du Barça Gavi (17 ans). Dans le secteur, défensif, le Français naturalisé Espagnol Aymeric Laporte est aujourd'hui un véritable taulier de la Roja.: Lloris - Koundé, Varane, Lucas Hernandez - Pavard, Pogba, Rabiot, Theo Hernandez - Griezmann - Mbappé, Benzema.: Unai Simon - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso - Gavi, Busquets, Koke - Sarabia, Torres, Oyarzabal.Dans cette finale, l'équipe de France devrait être privée de ballon par des Espagnols experts en la matière. Néanmoins, les Bleus ont d'énormes qualités et ils se reposent notamment sur des individualités bien plus fortes que chez la Roja. Durant la 2nde mi-temps contre la Belgique, les coéquipiers de Paul Pogba ont montré leur propension à presser le porteur de ballon et c'est certainement la meilleure arme pour contrer le jeu de passes adverse. Sergio Busquets ne doit pas dicter le tempo du match et les Bleus ont les armes et le physique pour l'en empêcher. Face à une Espagne sûre de sa force mais plus limitée individuellement, l'équipe de France a, semble-t-il, les armes pour s'imposer ce dimanche soir ou au moins s'adjuger le trophée. En pleine forme avec son club du Real madrid et très influent avec les Bleus depuis son retour, Karim Benzema peut confirmer ses belles dispositions actuelles en trouvant à nouveau le chemin des filets.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic France Espagne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !