Pronostic France Bulgarie : Analyse, cotes et prono du match amical des Bleus + 250€ offerts

Nos paris sur France - Bulgarie

La France affine les derniers réglages

Une Bulgarie nostalgique des belles années

Deschamps remet les titulaires

Les compos probables :

La France fait le taf face à la Bulgarie

Finaliste de l'Euro 2016 puis victorieuse de la Coupe du Monde en Russie, l'équipe de France est l'une des sélections favorites pour le titre en juillet. De plus, les Bleus ont récemment remporté leur groupe de Ligue des Nations face au Portugal, la Croatie et la Suède. Cette première place leur permet de participer pour la 1fois au Final 4 de la LDN et de prendre encore un peu de confiance. Ce mardi, les Bleus jouent face à la Bulgarie leur dernière rencontre avant leur confrontation face à l'Allemagne la semaine prochaine. La semaine passée, pour le retour de Karim Benzema, les Français se sont défaits du Pays de Galles à Nice (3-0). Le trio offensif composé par Griezmann, Benzema et Mbappé s'est montré intéressant et laisse présager d'un Euro de 1plan.Bourreau de la France en 1993 lors des qualifications pour le Mondial américain, la Bulgarie lançait alors une très belle période footballistique. Portée par le talent des Stoitchkov, Letchkov, Penev ou Ivanov, la sélection bulgare avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Loin des succès d'antan, les Bulgares évoluent en seconde division des sélections européennes. Dernière de son groupe de LDN, la Bulgarie a même été rétrogradée en Ligue C. Incapable de se qualifier pour le championnat d'Europe, la Bulgarie est le sparring partner de plusieurs sélections avant l'Euro. En effet, les hommes de Petrov ont tenu tête à la Slovaquie (1-1) avant de s'incliner contre la Russie (1-0). Lors des 14 dernières rencontres, la Bulgarie a remporté un seul matchn et c'était face à Gibraltar (3-0).Pour ce second match amical, Didier Deschamps devrait aligner encore une équipe proche de son onze-type. Champion d'Europe avec Chelsea, Kanté devrait remplacer Tolisso. Au poste de latéral gauche, Lucas Hernandez est incertain et on devrait donc voir d'entrée un Lucas Digne intéressant. Le reste de l'équipe ne devrait que peu bouger. La Bulgarie se présentera avec quelques cadres comme le gardien Mihaylov, mais aussi Chochev (ex-Palerme), Kraev (Familicao), Despodov (ex-Cagliari), Galabinov (ex-Genoa). Le capitaine Georgi Kostadinov est absent sur ce rassemblement.Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Pogba, Kanté - Griezmann - Mbappé, Benzema.Naumov - Turitsov, Antov, Rhistov, Bozikhov - Despodov, Chochev, Vitanov, Tsvetanov - Kraev - Iliev.En pleine forme, l'équipe de France veut faire le plein de confiance à quelques jours du début de l'Euro. Alignant encore un onze proche de son équipe-type, la France possède un effectif de qualité qui lui permet de conserver son niveau de performance. De plus, les Bleus affrontent une sélection limitée, qui remporte très peu de matchs depuis quelques années. La sélection tricolore devrait faire face à une équipe recroquevillée, qui pourrait souffrir face aux titulaires habituels, avant que la vitesse des Coman et Dembélé ne viennent parachever une victoire française. Supérieurs, les Bleus devraient tranquillement remporter leur dernier match avant l'Euro.Retrouvez le Pronostic France Bulgarie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !