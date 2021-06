Pronostic Federer Köpfer : Analyse, cotes et prono du 3e tour de Roland Garros

Le train suisse Federer poursuit sa route face à Köpfer

Qualifié pour le 3tour de Roland Garros, Dominik Köpfer s'apprête à affronter la légende Roger Federer. L'Allemand a réalisé deux premiers tours sérieux en dominant le Français Bourgue (6-3, 6-3, 6-4) et l'Américain Taylor Fritz (6-3, 6-2, 3-6, 6-4). Le 59mondial avait disputé plusieurs tournois sur terre battue en préparation de Roland Garros et avait signé pour meilleure performance un quart de finale à Genève et un 8à Munich. Le joueur allemand s'était mis en évidence sur surface dure en atteignant le dernier carré à Acapulco où il avait été dominé par son compatriote Sacha Zverev. Köpfer est conscient que ce 3tour est le moment propice pour faire tomber un Roger Federer, qui a récemment repris la compétition. Convaincant lors de son 1tour face à Denis Istomin (6-2, 6-4, 6-3), Roger Federer a ensuite connu un peu plus de difficultés face au Croate Marin Cilic (6-2, 2-6, 7-6, 6-2). Hormis lors du 2set, au cours duquel le Suisse s'est accroché avec l'arbitre, Federer a affiché un excellent niveau pour un joueur qui a très peu joué cette dernière année. Ces deux premiers tours bien négociés, sans perdre trop d'énergie, devraient permettre à Federer d'effacer Dominik Köpfer et de retrouver les 8de Roland Garros. Solide sur son service, RF s'est montré tranchant au filet face à Cilic et pourrait de nouveau proposer un jeu offensif pour raccourcir les échanges. Sur sa lancée, le suisse devrait s'imposer tranquillement face à l'Allemand.