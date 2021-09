Pronostic FC Porto Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Liverpool confirme à Porto

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce FC Porto - Liverpool chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le groupe B de la Ligue des Champions est certainement le plus relevé et homogène puisqu’on retrouve le FC Porto, l’Atletico Madrid, le Milan AC et Liverpool. 1/4 de finaliste de C1 la saison passée, les Portugais ont fini en 2position de leur championnat avec 5 points de retard sur le Sporting. Lors de la 1journée de cette nouvelle C1, les Portugais se déplaçaient chez le champion d’Espagne en titre, l’Atlético Madrid. Solide, Porto a parfaitement contenu lespour décrocher un point mérité. Sur le plan national, Porto est toujours invaincu avec 5 victoires et 2 nuls mais compte 4 points de retard sur un Benfica au parcours parfait. Pour tenter de battre Liverpool, la formation portugaise comptera sur son colombien Diaz (5 buts en Liga Nos) et sur l’avant-centre iranien Taremi (4 buts).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool a vécu une saison dernière marquée par des gros problèmes d’effectif, notamment en défense centrale. Lesn’ont pas pu être compétitifs en Ligue des Champions et en Premier League, mais ont accroché une place dans le Top 4 qui leur permet de participer à cette phase de groupe. Lessont clairement mieux cette saison, dans laquelle ils sont toujours invaincus. Pour leur entrée en lice, les hommes de Klopp ont souffert mais se sont défaits du Milan AC au terme d’une rencontre riche en émotions (3-2). En championnat, Liverpool est invaincu et a pris les commandes de la Premier League. Lesont seulement perdu des points à deux reprises face au champion d’Europe, Chelsea (1-1) et le week-end dernier face au promu Brentford (3-3). Dans une rencontre au rythme effréné, Liverpool s’est montré intéressant lors de ses phases de possession avec 3 buts inscrits et en se créant de nombreuses autres opportunités. Cependant, les Reds ont été mis en difficulté par le jeu direct des Bees, notamment dans le domaine aérien. Encore buteur samedi, Salah fait un super début de saison (5 buts marqués en 6 matchs de PL et 1 face à Milan en C1). Seuls Eliott et Thiago Alcantara sont indisponibles. En forme dans ce début de saison, Liverpool devrait être capable d'enregistrer un second succès en Ligue des Champions.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit► Cette semaine, Winamax double toutes les cotes 1N2 de tous les matchs de C1 :avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Porto Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !