Pronostic FC Minsk Torpedo Zhodino : Analyse, prono et cotes du match de Vysshaya Liga Belarus

Le Torpedo Zhodino prend au moins 1 point chez le FC Minsk

du classement après 6 journées, le FC Minsk est très irrégulier (3 victoires, 3 défaites). Après avoir parfaitement démarré la saison en l'emportant face au Belshina, promu, et contre un Dinamo Minsk qui était en crise, le club avait perdu ses 3 matchs suivants : contre l'Energetik-BGU (2-0), le BATE Borisov (3-0) et le Rukh Brest (1-0). Le week-end dernier, le FC Minsk a relevé la tête (victoire 3-1), mais chez un Slavia Mozyr qui connaît une mauvaise passe. Équipe solide de ce championnat bélarus depuis plusieurs saisons, le Torpedo Zhodino est actuellement sur le podium. 3du classement, le club n'a perdu qu'1 seul match depuis le début du championnat, chez le Dinamo Minsk (2-0), encaissant là ses deux seuls buts encaissés depuis le début de saison. Sur les 3 dernières journées, le club a battu l'Energetik-BGU (2-0). et reste sur 2 nuls au score vierge (0-0) face au BATE Borisov qui a retrouvé des allures d'ogre et contre le Rukh Brest, solide promu. Ces deux équipes ont d'ailleurs dernières battu le FC Minsk. Chez un FC Minsk irrégulier, le Torpedo Zhodino qui perd et encaisse très peu devrait pouvoir accrocher au moins un nul.