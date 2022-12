Pronostic FC Barcelone Espanyol : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Sans Lewando, le Barça s'impose quand même face à l'Espanyol Barcelone

Avec Lewandowski suspendu pour plusieurs matchs en raison d'insultes à l'arbitre avant la Coupe du Monde, le Barça va devoir faire apprendre à faire sans son goleador. D'autant que Dembelé ne devrait pas débuter après avoir joué une partie de la finale du Mondial, et que Depay est de nouveau annoncé sur le départ. Heureusement pour lui, le Barça devrait pouvoir tout de même aligné un trio offensif intéressant composé de Gavi, d'Ansu Fati et de Ferran Torres qui a souvent répondu présent quand Xavi a eu besoin de lui (5 buts en 7 titularisations). Leader de cete Liga, le Barça reste sur 5 victoires consécutives en championnat.

De son côté, l'Espanyol Barcelone est loin de jouer le titre. L'autre club de la capitale catalane est en effet à une triste 16place, et va sans doute devoir se battre pour son maintien jusqu'à la fin de la saison. Les coéquipiers de l'ancien Lyonnais Sergi Darder n'ont plus gagné une rencontre depuis 5 journées (3 nuls, 2 défaites) et s'était incliné pour son dernier match de championnat avant la trêve internationale (0-1 à domicile contre Villarreal). Même sans Lewandowski, le Barça devrait donc pouvoir s'adjuger au Camp Nou ce derby face à un Espanyol malade, mais dans un match assez faible en buts (moins de 4 buts comme lors des 3 dernières journées du Barça). Ferran Torres pourrait en profiter pour se montrer.