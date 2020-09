Pronostic Everton West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Carabao Cup

Everton - West Ham : Les Toffees enchainent face aux Hammers

Ce mercredi soir, Everton reçoit West Ham pour le compte des huitièmes de finale de la Carabao Cup. Auteur d'un excellent recrutement à l'intersaison, le club de Liverpool réalise un sans-faute depuis le départ de la saison. Les signatures de James Rodriguez et d'Allan ont fortement renforcé Everton. Ces deux hommes habitués aux joutes européennes apportent toute leur expérience dans cette formation. Le Colombien, en difficulté à Madrid, renaît avec les Toffees. Il est le joueur qui crée le plus d'occasions dans ce départ de Premier League. Allan est quant à lui le boss du milieu de terrain. Victorieux à Tottenham (0-1) lors de la 1journée, Everton a ensuite surclassé West Bromwich Albion (5-2) avec un triplé de Calvert-Lewin. Ce week-end, le jeune international anglais a marqué lors d'une troisième journée de PL consécutive et a permis à sa formation de s'imposer à Crystal Palace (2-1). Lors du tour précédent, Ancelotti avait aligné une équipe remaniée face au Fleetwood de Joey Barton (2-5). Le 11 aligné par le technicien italien avait tout de même fière allure puisque l'on retrouvait Iwobi, Bernard ou Delph. En face, West Ham a lutté toute la saison dernière pour se sauver. Le club londonien possède pourtant sur le papier d'un effectif intéressant mais manque de régularité dans les résultats. Battus par Newcastle (2-0) au Stade Olympique lors de la 1journée, less'étaient ensuite inclinés à l'Emirates face à Arsenal (2-1). En clôture de la 3journée de Premier League, les hommes de David Moyes (absent pour cause de Covid) ont signé leur 1succès face à Wolverhampton (4-0) avec de très bonnes prestations d'Antonio et de Bowen. Entré en cours de jeu, Sébastien Haller s'est distingué avec une réalisation et devrait être titulaire. L'international espoir a marqué des doublés lors des 2 tours précédents face à Charlton (3-0) et Hull (5-1). Pour ce huitième de finale, Everton, en pleine confiance et à domicile, devrait prendre la mesure des