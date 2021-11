Pronostic Everton Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton – Liverpool : un derby rouge

La 14journée de Premier League nous offre ce mercredi le fameux derby de Liverpool entre Everton et Liverpool. Actuellement, lesoccupent seulement la 14place du championnat avec 6 points d'avance sur le 1relégable, Burnley. Après avoir réussi une entame de championnat intéressante, Everton est en grande difficulté lors des dernières semaines. En effet, lesrestent sur 5 défaites et 2 nuls lors des 7 dernières journées de Premier League. Après avoir été logiquement battus par Manchester City à l'Etihad (3-0), les partenaires de Lucas Digne se sont inclinés chez un promu, Brentford (1-0). La baisse de régime d'Everton coïncide avec la blessure de Dominic Calvert-Lewin. Le buteur des Toffees est le meilleur élément de sa formation et manque donc sur le front de l'attaque, où le vieillissant Rondon ne dispose pas des mêmes aptitudes, notamment au niveau de l'efficacité. Pour la réception de Liverpool, Everton devrait retrouver Richarlison, suspendu à Brentford suite à une accumulation de cartons jaunes. Cette rencontre sera particulière pour Rafa Benitez, qui a connu ses plus grands succès d'entraîneur avec leschez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool est en pleine forme. En effet, après avoir connu une petite baisse de régime avant la trêve internationale avec un nul contre Brighton (2-2) et une défaite à West Ham (3-1), lesse sont ressaisis à la faveur de deux réceptions face à Arsenal (4-0) et de Southampton (4-0) le week-end dernier. Ces résultats ont permis aux hommes de Klopp de revenir à 2 points de Chelsea, leader, et de prendre 5 unités d'avance sur le 5, Arsenal. Ajoutons que lesréalisent un parcours parfait en C1 où ils ont remporté leurs 5 rencontres face à Porto (aller et retour), l'Atletico (aller-retour) et le Milan. Assuré de participer aux 8de finales de la LDC, Liverpool profite de la scène européenne pour donner du temps de jeu à des joueurs moins utilisés et aligne son équipe type en Premier League. Depuis quelques semaines, un joueur est en train de prendre de plus en plus d'importance au sein du milieu de terrain des, l'Espagnol Thiago Alcantara. En plus d'être le dépositaire du jeu, l'ancien du Bayern vient d'inscrire deux très beaux buts face à Porto et contre Southampton. En l'absence de Firmino, Jota a montré toutes ses qualités avec un doublé face auxqui fait de lui le 3meilleur buteur de la Ligue derrière Salah et Vardy, à égalité avec Sadio Mané. Ce classement confirme la force collective de Liverpool avec une menace venant de toutes parts sur le terrain. Depuis le début des années 2000, Liverpool réussit bien àpuisqu'il n'y perdu qu'à 3 reprises. En pleine forme, lesdevraient s'imposer dans ce derby face à un Everton toujours privé de son meilleur élément.