Pronostic Etape 20 : Analyse, cotes et prono du match du Tour de France

Van Aert, à fond sur le chrono

Après avoir passé plusieurs dures journées dans les Pyrénées, les équipes de sprinters avaient misé sur l'arrivée à Cahors. Ces dernières ont plutôt bien contrôlé la course mais se sont fait surprendre dans le dernier kilomètre par l'attaque de Christophe Laporte, qui a d'abord repris les échappées, avant de lever les bras à Cahors. Cette victoire sauve l'honneur des coureurs français sur le Tour et confirme aussi l'incroyable puissance des Jumbo-Visma, triomphants sur tous les terrains. Ce samedi, les coureurs vont disputer un contre la montre de 40 kilomètres entre la Capelle-Marival et Rocadamour. Les spécialistes de ce type d'exercice seront évidemment à surveiller pour la victoire, avec en chef de file le champion du Monde du chrono, Filippo Ganna ou le Suisse Stefan Kung. La fatigue accumulée lors des 2 premières semaines du Tour de France redistribue les cartes puisque les premiers au général sont souvent dans le coup pour la victoire lors du dernier chrono. Il y a 2 ans, Tadej Pogacar avait renversé le TDF sur ce type d'exercice. L'an passé, Jonas Vingegaard avait fini en troisième position derrière Wout van Aert et Kasper Asgreen. Le belge porteur du Maillot Vert semble être le grand favori pour ce tracé sans grande difficulté. Impressionnant depuis le début du Tour, WVA s'est mué en équipier lors des deux dernières étapes et devrait confirmer son excellente forme sur un tracé idéal pour lui.