Pronostic Etape 16 : Analyse, cotes et prono du match du Tour de France

Une étape propice pour les échappées

La 15e étape du Tour de France a permis aux sprinters de s'expliquer, avec la première victoire de Japer Philipsen. Le coureur belge d'Alpecin-Fenix a devancé deux vainqueurs d'étape sur ce tour, son compatriote Wout van Aert porteur du maillot vert et l'excellent Mads Petersen de la Trek-Segafredo. Le parcours accidenté de cette étape n'a pas permis aux équipes de sprinters de contrôler pleinement la course comme elles l'auraient souhaité. Le français Benjamin Thomas, local de l'étape, a été seulement rattrapé dans le dernier kilomètre. Si le classement général n'a pas été affecté, la Jumbo-Visma a connu une journée noire avec plusieurs chutes dont celle de Vingegaard, sans gravité. En revanche, Steven Kruijswijk a quant à lui été plus durement touché et a dû quitter le Tour, comme Primoz Roglic, non partant quelques heures plus tôt. La formation de Pogacar se retrouve désormais à égalité numérique avec celle de Vingegaard au début des Pyrénées.

Après la traditionnelle journée de repos du lundi, le peloton débute sa première étape pyrénéenne avec deux cols de 1ère catégorie au programme, le Port de Lers (11,4 km à 7%) et le Mur de Pèguère (9,3km à 7,9%). Ce tracé devrait permettre à une échappée d'aller au bout car l'arrivée se situe 20 km après la dernière ascension. Entreprenant depuis le début du Tour de France, Thibaut Pinot a une belle carte à jouer sur ce type de tracé, comme un Madouas qui se montre de plus en plus. D'autres coureurs aux caractéristiques similaires pourraient tenter leurs chances à l'image des Woods, Pidcock, Caruso, Martinez ou Kämna. Du côté des favoris, la lutte devrait intervenir lors des 2 étapes suivante avec des arrivées en côte. Néanmoins, Romain Bardet a montré lors des Tours de France qu'il a disputé qu'il appréciait ce profil d'étape avec une dernière ascension à 15-20 km de l'arrivée suivie d'une descente. Le français pourrait s'appuyer sur ses qualités de descendeur pour tenter un coup afin de reprendre du temps à ses concurrents pour le podium.